|
Hayat

Tarım ve Orman Bakanlığı şap hastalığına karşı harekete geçti: 14 milyon büyükbaş 2 milyon küçükbaş hayvan aşılandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’deki hayvan hastalıkları arasında önemli yer tutan şap hastalığına karşı alınan önlemleri ve hayvanların aşılanma durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “30 milyon doz aşı üretimi gerçekleştirilmiş, yaklaşık 14 milyon büyükbaş, 2 milyon küçükbaş hayvan aşılanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

15:15 . 1/09/2023 Cuma
IHA
Şap hastalığına karşı sonbahar dönemi aşılama kampanyası bugün başladı

Şap hastalığına karşı sonbahar dönemi aşılama kampanyası bugün başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığına karşı hayvanların aşılanması ve korunmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “30 milyon doz aşı üretimi gerçekleştirilmiş, yaklaşık 14 milyon büyükbaş, 2 milyon küçükbaş hayvan aşılanmıştır” belirtildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’deki hayvan hastalıkları arasında önemli yer tutan şap hastalığına karşı alınan önlemleri ve hayvanların aşılanma durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Edinilen bilgilere göre; bakanlık, şap hastalığıyla mücadele çerçevesinde uluslararası kuruluşlar ile iş birliğini büyüttü.


“14 milyon büyükbaş, 2 milyon küçükbaş hayvan aşılanmıştır”

Yazılı açıklamada, 2023 yılı Mart ayında Türkiye’de ilk kez görülen yeni şap serotipinin (SAT-2) aşılama çalışmalarıyla kontrol altına alındığına dikkati çekilerek, “31 Ağustos 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 30 milyon doz aşı üretimi gerçekleştirilmiş, yaklaşık 14 milyon büyükbaş, 2 milyon küçükbaş hayvan aşılanmıştır. Bakanlığımız ülke genelinde İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde kampanya şeklinde olmak üzere yılda iki kez büyükbaş hayvanların tamamı veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerleri tarafından aşılanmaktadır” ifadelerine yer verdi.


“Kampanya dönemi boyunca yaklaşık 15 milyon aşı sahaya gönderilecektir”

Şap hastalığının hayvanlar üzerindeki etkisini azaltmak ve yayılımını durdurmak için hayvanların birden fazla aşı olması gerektiği belirtilerek, “1 Eylül 2023 tarihinde Şap Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen SAT-2 serotipi içeren tetravalan aşılar kullanılarak sonbahar şap aşılama kampanyası başlayacaktır. Sonbahar kampanya döneminde kullanılmak üzere 31 Ağustos 2023 tarihi itibariyle 6 milyon doz aşı sahaya gönderilmiş olup, aşı ulaşmayan il kalmamıştır. Kampanya dönemi boyunca yaklaşık 15 milyon aşı sahaya gönderilecektir. Söz konusu 2 aylık kampanya dönemindeki ülkemizdeki tüm büyükbaş hayvanların aşılanması sağlanacaktır. Hastalığın yayılımının önüne geçmek için sıkı yol kontrolleri uygulanacak olup, aşısız hiçbir hayvanın hareketine izin verilmeyecektir” kaydedildi.

“Tam Zamanlı Saha Tatbikatı eğitim ve uygulamaları gerçekleştirilmektedir”

Şap hastalığı tespit edilen yerlerde karantina ve aşılama faaliyetleri devam ettiği vurgulandı. Aşılama çalışmalarının Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı ile paylaşıldığı vurgulanarak, “Mücadeleye katkı sağlamak üzere mihrak yönetimi, mihrak araştırması, karantina, temizlik ve dezenfeksiyon, biyo-güvenlik uygulamaları, hastalık hakkında farkındalık oluşturulması, yetiştiricinin bilgilendirmesi ve paydaşlar arası işbirliği geliştirilmesi amacıyla bölge illerinin katılımı ile Tam Zamanlı Saha Tatbikatı eğitim ve uygulamaları gerçekleştirilmektedir” ifadelerine yer verdi.


Yazılı açıklama da ayrıca hayvanların hastalıktan etkilenmemesi ve verim kayıplarının yaşanmaması için hastalıkla ilgili tedbirlere tüm üreticilerin uyması gerektiği de ifade edildi.


Çorum Sungurlu'da şap karantinası başlatıldı
Çorum Sungurlu'da şap karantinası başlatıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Büyükincesu köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle 15 köy ve merkez mahalleleri karantinaya alındı. Sungurlu İlçe tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, karantinaya alınan bölgelere hayvan ve hayvansal ürünlerinin giriş ve çıkışının kısıtlandığı bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:"İlçemiz Büyükincesu köyünde şap hastalığı tespit edilmiş olup, 10 kilometre çapı içerisinde kalan Küçükincesu, Kamışlı, Çavuş, Kırankışla, Akçalı, Kemallı, Küçükpolatlı, Tatlı, Göller, Beşkız, Körkü, Salman, Ayağıbüyük, Gökçam köylerinin ve Çiftlik Mahallesi hariç merkez mahallelerinin karantinaya alınmasına karar verildi. Bu bölgelere hayvan ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, hayvanların meraya bırakılmasının yasaklanmasına ve gerekli dezenfeksiyon tedbirlerinin alınmasına Sungurlu İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı gereğince karar verilmiştir." Yaklaşık 15 bin hayvanın aşılanması için çalışma başlatılırken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, Küçükpolatlı köyünde hayvanlara şap aşısı yaptı. Veteriner hekim Semih Yaman, şap hastalığı nedeniyle 3 kilometre çapında koruma, 10 kilometre çapında gözetim bölgesi oluşturulduğunu söyledi. Yaman, bu hafta karantina bölgesindeki aşılamayı tamamladıklarını belirterek, "Bölgede ortalama 7 bin 500 büyükbaş, 7 bin 500 küçükbaş olmak üzere toplam 15 bin civarında hayvanı aşılayacağız." dedi.


#Tarım ve Orman Bakanlığı
#büyükbaş
#küçükbaş
#şap
#hastalık
#aşı
41 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak