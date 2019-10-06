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Teknolojinin yasak olduğu şenlik: Unutulmaya yüz tutmuş oyunlar hatırlandı

Metinbilim Enstitüsü Derneği’nin organize ettiği, Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği Otantik Çocuk Oyunları Şenliği başladı. Menteşe’nin kırsal Yerkesik Mahallesi İlkokulunun bahçesinde 9 yıldır düzenlenen şenlikte çocuklar kadar büyükler de unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynadı.

Haber Merkezi IHA
Çocuklar sadece ahşaptan yapılan oyuncaklar ile oynadılar.
Çocuklar sadece ahşaptan yapılan oyuncaklar ile oynadılar.

Muğla'da gerçekleştirilen şenlikte teknolojiye dayalı hiçbir oyun yer almazken, sadece ağaç ve tel kullanılarak yapılan oyuncaklar yer aldı.

Çember ve topaç çevirme, misket-bilye oynama, seksek, ip atlama, yakar top, mendil kapmaca, dokuztaş gibi oyunlar oynayan çocuklar teknolojiden uzak bir gün yaşadı.

Metinbilim Enstitüsü Derneği Başkanı Ümral Deveci, amacın çocukları bir nebze olsun bilgisayar, tablet ve cep telefonundan uzaklaştırmak olduğunu söyledi.

Gün boyu oynayan çocuklara zaman zaman yetişkinler de eşlik etti.

Çocukları eski oyunlarla buluşturuyoruz

Bu yıl Yerkesik’te şenliğin 9’uncusunu gerçekleştirdiklerini söyleyen Deveci, "9 yıldır burada çocukları eski oyunlarla buluşturuyoruz. Hatta büyükleri ile birlikte oynuyorlar. Çember çeviriyorlar, topaç çeviriyorlar, bilye oynuyorlar, misket oynuyorlar ve teknolojiye mahkum olmadan tıpkı eskilerimizin yaptığı gibi burada doyasıya eğleniyorlar. Son yıllarda bilindiği gibi çocuklar fazla miktarda telefon, tablet ve bilgisayar gibi oyunlara kendilerini kaptırmış durumdalar. Bu bir açıya kadar iyi ama çok fazla bağımlı olmanın onları gerçekten pek çok açıdan köreltiyor” dedi.

Tahta ve telden yapılan oyuncaklar, çocuklar tarafından rağbet gördü.

Şenliğe katılan çocuklar, “Biz böyle çok eğleniyoruz. Kaşık oyunu oynuyoruz, top oynuyoruz, saklambaç oynuyoruz, yakar top oynuyoruz. Geçmişteki oyunları oynuyoruz. Çok mutluyuz. Bilgisayar ve telefonlar ile aklımızı kaybediyoruz. Beynimizi ve ders çalışmamızı engelliyor. Böyle oyunlar zekamızı geliştirip bir şeyler öğrenmemizi sağlıyor. Bu oyunların devam etmesini istiyorum. Çok eğlenceli” dediler.

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