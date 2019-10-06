Hayat Bilge çocuklar Marsa çıkacak
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Bilge çocuklar Mars’a çıkacak

Anadolu’nun dört bir yanından yüzlerce çocuk Mars’ta bir hayatın hayalini kurdu. Bilge Çocuk Dergisi’nin düzenlediği Mars’ta Hayat yarışmasının sonuçlarının açıklanmasıyla da ödüller dağıtıldı. Yarışmada ilk üçe giren Yusuf Çağrı Güler, Nezaket Sena Özgüner ve Didem Ülkü Demirci’nin ortak hayalleri gelecekte bilim insanı olabilmek.

Merve Akbaş Yeni Şafak
Mars’ta Hayat yarışmasının sonuçlarının açıklanmasıyla da ödüller dağıtıldı.
Mars’ta Hayat yarışmasının sonuçlarının açıklanmasıyla da ödüller dağıtıldı.

Dünya her geçen gün uzayı, yaşadığımız evreni daha yakından tanıyor. Bugün yaşadığımız galaksiyle ilgili bildiklerimizi sadece 50 yıl önce bile tahmin etmek imkansızdı. Şimdiki zamanın çocukları da bu duruma ayak uydurmuş, gelecek için hazırlanıyorlar. Geçtiğimiz hafta Bilge Çocuk dergisinin düzenlediği Mars’ta Hayat konulu yarışmasında ödül alan öğrencilerin hikâyelerine baktığımız da çocukların bu merakını görmek mümkün.

Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması

HAYAL KURMALARINI SAĞLADIK

Türkiye genelinde ortaokul öğrencilerinin başvurabildiği “Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması”na yapılan binlerce başvuru arasından dereceye giren ilk üç hikâye ödüle layık görüldü. Yedi hikaye de mansiyon ödülüne hak kazandı. Çocuklar ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un elinden aldı. İlk üçe giren öğrencilerin hepsi Anadolu’nun farklı kentlerinden. Bilge Çocuk dergisinin yayın yönetmeni Osman Turhan’da bu ödülün geleneksel hale geleceği müjdesini veriyor. Ödül töreninde de konuşan Turhan, “Amacımız çocukları hayal kurmalarını sağlayıp, onları ödüllendirmek” diyor.

Yarışmada birinci olan Yusuf Çağrı Güler henüz 12 yaşında. Elazığ’da yaşıyor. Hem yazı yazmayı seviyor hem de matematik dersini. O hikâyesinde, çok gelişmiş teknolojilere sahip olan Marslıların gezegenlerine verdikleri zarar nedeniyle yer altında yaşamaya başlamalarını ve Dünya’da Anadolu’da yaşayan bir bilim insanı ve öğrencilerinin Mars’a gönderdikleri uzay aracıyla Marslılarla tanışmalarını anlatıyor. Güler hikâyesini annesinin kendisini yarışmadan haberdar etmesi üzerine kaleme almaya başlamış. “Türkçe dersine de ilgi gösteriyorum ama matematiği de çok seviyorum” diyor. Ama büyüdüğünde özellikle mühendislik üzerine eğitim almak istediğini ekliyor. Güler, “Yazılım alanı özellike dikkatimi çekiyor. Mars’ta Hayat konusu beni çok etkiledi. Büyüdüğümde de uzayla ilgili çalışmalar yapmak isterim” diyor.

Yusuf Çağrı

BİLİNMEZLERİ ORTAYA ÇIKARACAĞIM

Umut vaat eden çocuklardan bir diğeri yarışmada ikinci olan Didem Ülkü Demirci. Demirci Kahramanmaraşlı. Yarışmayı kazandıktan sonra hem ödül töreninde, hem de daha sonrasında arkadaşlarının tebriklerini alırken çok mutlu olmuş. Didem Ülkü öğretmenleriyle sürdürdükleri yazı çalışmaları esnasında bu yarışmadan haberdar olduğunu söylüyor. “Ben uzayı çok seviyorum. Bu konuda belgeseller izliyorum, Ama yazmayı da çok seviyorum” diyor. Yazmayı ne kadar sevse de gelecekte beyin cerrahı olmak istediğini belirtiyor. Ona göre uzay ve tıp bilimleri arasında ortak noktalar var. “İkisi de bilinmezleri ortaya çıkarıyor” diyor. Onun hikâyesi de dünyaya verilen zararla başlıyor. Hayali bir üçüncü dünya savaşının çıktığı, çevreye zarar verdiğimizi ve dünyanın yaşanılmaz bir yer olduğu hayalinden yola çıkan Demirci, “Ben Mars’ta yaşamak zorunda kalışımızı anlatmıştım. Dünyayı yeterince korumadığımızı düşünüyorum. Maalesef çevre kirliliği de gün geçtikçe artıyor. Bu nedenle bu konuda daha dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatmak için bu hikayeyi yazdım” diyor.

Didem Ülkü Demirci (ortada)

GELMİŞ VE GEÇMİŞ ARASINDA BİR BAĞ

Yarışmadan üçüncülük ödülü alan Nezaket Sena Özgüner ise uzay bilimlerine oldukça meraklı. “Daha önce de yarışmalara katıldım, ama bu konuyu bildiğim, daha önce üstüne çok düşündüğüm için sanırım ödülü alacak güzel bir hikâye yazabildim” diyor. Özgüner ve şunları ekliyor: “Sosyal medyada yarışmanın haberini aldım. Hatta katılım tarihinin bitmesine çok az bir zaman kala da hikâyemi gönderebildim. Hikâyem iç içe geçmiş iki öyküyü içeriyor. Daha önceden aklımda bu konu vardı. Ancak yazmam üç günümü aldı. Kendi tarihimizle gelecek arasında ortak bir bağ kurdum.”

Türk astrofizikçiyi örnek alıyorum

Nezaket Sena Özgüner

Uzayla çok ilgili olduğunu gelecekte uzay mühendisliği üzerine eğitim almak istediğini söyleyen Nezaket Sena Özgüner, özellikle geçtiğimiz yıl ülkemizi ziyaret eden Elon Musk’ı yakından takip ettiğini söylüyor. Ama örnek aldığı genç Türk bir astrofizikçi de var. O da NASA’da çalışan Türk astrofizikçi Dr. Umut Yıldız. Yıldız’ı kendine örnek aldığını Özgüner, “Okulda da herkes beni tebrik etti. Öğretmenlerimiz de destekledi. Bu beni motive etti. Gelecekte bu alan üzerine eğitim alıp, daha sonra da benden küçük ve uzaya meraklı arkadaşlara yardım etmeyi onları bu alana yönlendirmeyi hayal ediyorum” diyor.

Belki bugün belki yarın

Belki bugün belki yarın

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyonu her an başlayabilir.
Her şey milletin gözü önünde

Her şey milletin gözü önünde

​CHP'nin HDP ile yol arkadaşlığı İYİ Parti'yi rahatsız etti.
Oğlum dönecekasker olacak

Oğlum dönecek
asker olacak

​Evlat nöbetinde 33 gün geride kalırken aile sayısı 53'e yükseldi.
Salihi: Halkın tahammülü kalmadı

Salihi: Halkın tahammülü kalmadı

​Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Yeni Şafak'a konuştu.
Türk gıdası<br>iştah kabarttı

Türk gıdası
iştah kabarttı

​315 Türk firması Anuga'ya adeta çıkarma yaptı.
100 bin kişilik düzenli ordu

100 bin kişilik düzenli ordu

Muhalif milis gruplar eli kanlı Esed'e karşı birlik oldular.
Hasret sürüyor

Hasret sürüyor

​Galatasaray ligde 3 haftadır kazanamıyor.
Irak’ta bilanço ağır

Irak’ta bilanço ağır

​Protestolara sahne olan Irak'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e ulaştı.
Hamidiye'ye yer yok

Hamidiye'ye yer yok

İBB etkinliğinde davetlilere başka bir firmaya ait sular dağıtıldı.
FETÖ'cünün<br>tweetini beğendiler

FETÖ'cünün
tweetini beğendiler

​ABD'nin büyükelçilik hesabından FETÖ firarisinin paylaşımı beğenildi.
Yumruğa 'sarı kart'

Yumruğa 'sarı kart'

G.Birliği-G.Saray maçına damga vuran an.
İnsan hakları eylem<br>planı hazırlanacak

İnsan hakları eylem
planı hazırlanacak

​AK Parti Sözcüsü Çelik Kızılcıhamam'dan açıklamalarda bulundu.
Sınıra takviye

Sınıra takviye

​Askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.
Bir şehit 14 yaralı

Bir şehit 14 yaralı

​Şanlıurfa'da askerleri taşıyan midibüs ile TIR çarpıştı.
Bu gece<br> ikinci dalga geliyor

Bu gece
ikinci dalga geliyor

Gece İstanbul'u vuran fırtınanın ardından yeni uyarı.
Marmaris sallandı

Marmaris sallandı

​AFAD verilerine göre 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TSK ve MİT'ten<br>PKK'ya ağır darbe

TSK ve MİT'ten
PKK'ya ağır darbe

Öldürülen 6 terörist örgütün sözde istihbarat sorumluları çıktı.
İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara sağanak yağış uyarısı: Şiddetli olacak
Gündem

İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara sağanak yağış uyarısı: Şiddetli olacak

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye bugünden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi. Bu tahminlerinin ardından İstanbul Valiliği'de vatandaşları uyararak mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bugün gündüz saatlerinde Trakya'dan başlayacak yağışlarla birlikte yerini hafta sonu serin ve yağışlı havalara bırakacağı, yağışlı sistemin 6 Ekim Pazar günü etkili olduktan sonra pazartesi günü bölgeyi terk etmesi ve aynı gün bölgenin batısının yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi beklendiği ifade edildi. Ayrıca tahminlere göre, bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü hissedilir derecede azalacağı belirtildi.
29 okulun ardından Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul daha tatil edildi
Gündem

29 okulun ardından Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul daha tatil edildi

5.8'lik İstanbul depreminden sonra hasar gören 29 okuldaki öğrenciler başka okullara nakil edildi. Devam eden çalışmalarda Avcılar'daki 2 okulun daha hasarlı olduğu tespit edildi. Okullarda eğitime ara verildi ve öğrenciler yeni bir okula nakil edilecek. Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü, depremin ardından yapılan incelemelerde kullanım açısından risk oluşturabileceği tespit edilen Alsancak İlkokulu ve Alsancak Ortaokulu'nda eğitime ara verildiğini duyurdu. Tatil kararı alınan iki okulun öğrencilerinin pazartesi günü hangi okula gidecekleri velilere bildirilecek.
Suriye'de Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı 3 fakülte kurulacak: 19 üniversiteye yeni fakülte
Gündem

Suriye'de Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı 3 fakülte kurulacak: 19 üniversiteye yeni fakülte

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Ayrıca Suriye'de Gaziantep Üniversitesine bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (El-Bab), İslami İlimler Fakültesi (Azez) ve Eğitim Fakültesi (Afrin) olmak üzere 3 ayrı fakülte kurulması kararlaştırıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.