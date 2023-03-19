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Hayat

Tele1'de konuşan 'ilahiyatçı' Nazif Ay: Atatürk heykellerinin karşısında saygı göstermek farz-ı kifayedir

CHP'ye yakınlığıyla bilinen 'ilahiyatçı' Nazif Ay, Tele1 kanalında Atatürk mozolesinin yanında, büst ve heykellerinin karşısında saygı göstermenin farz-ı kifaye olduğunu iddia etti.

11:28 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Nazif Ay'ın, TELE1'de Namık Koçak'ın sunduğu Forum Hafta Sonu Programındaki söylemleri tepki topladı.

Nazif Ay'ın, TELE1'de Namık Koçak'ın sunduğu Forum Hafta Sonu Programındaki söylemleri tepki topladı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve Halk TV ve TELE1 ekranlarında yaptığı açıklamalarla sıkça gündem olan 'ilahiyatçı' Nazif Ay, bu kez de Atatürk heykellerine saygı konusunda tepki çeken bir çıkış yaptı.

TELE1'de Namık Koçak'ın sunduğu Forum Hafta Sonu Programına katılan Ay,
"Atatürk'e saygı göstermek, saygı duruşu sadece kalbi olarak değil. Onun mozalesinin yanında, heykelleri ve büstlerinin karşısında saygı göstermek farz-ı kifayedir."
dedi.
Bu çıkışa karşılık olarak Nazif Ay'ı destekleyen sunucu Namık Koçak ise,
"Yanlış ifade ediyorlar. Tapınmak... Ben tapınmıyorum. Saygı başka bir şey tapınmak başka bir şey"
ifadelerini kullandı.



#Nazif Ay
#TELE1
#CHP
#Atatürk
2 saat önce
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