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Halk TV yorumcusu Nazif Ay’dan akıl dışı sözler: Allah'ın gizli isimlerinden biri laikliktir

Halk TV yorumcusu Nazif Ay, katıldığı programda yaptığı yorumlar ile tepki topladı. Ay, ‘Allah’ın gizli isimlerinden biri laikliktir. Atatürk’e saygı farzdır’ dedi.

15:42 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
İlahiyatçı Nazif Ay laikliğin Allah'ın isimlerinden biri olduğunu iddia etti

İlahiyatçı Nazif Ay laikliğin Allah'ın isimlerinden biri olduğunu iddia etti

“Noel'i kutlamak Müslümanlar için farzdır” gibi çıkışlar yapan Nazif Ay, Flash Haber’de katıldığı programda söyledikleri ile yeniden gündeme geldi.







Halk TV yorumcusu olarak tanınan Ay, “Laiklik dinsizlik olarak gösteriliyor. Allah'ın gizli isimlerinden birisidir laiklik. Allah laik bir varlıktır. Net. Her dinin her inancın kendi sahibine vermek, belirtmek (daha pek çok ayetler var) başlı başına laikliktir” dedi.


Ay, Atatürk’e saygının da farz olduğunu iddia etti.


Ay'ın tepki çeken bu sözleri, binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi.


Laikliğe dair daha önceki açıklamaları da dikkat çeken Ay, Cumhuriyet Gazetesine verdiği bir demeçte de deprem bölgesinde enkaz çalışmaları yapan İHH arama kurtarma ekibinin tekbir getirmesinden rahatsız olduğunu, “Allahu Ekber demek laikliği ihmal etmektir. Laiklik olmasa bunlar birbirini keser. Laiklik hassasiyetinin, duyarlılığının ihmal edilmesi deprem alanında da kendisini hissettiriyor. 'Şehitlik' payesi vererek, din içerisinde ulvi duygularla yaklaşılması gereken manevi bir makamın olur olmaz dağıtılması bir başka problem" sözleri ile ifade etmişti.


#NazifAy
#Laiklik
#Atatürk
2 gün önce
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Halk TV yorumcusu Nazif Ay’dan akıl dışı sözler: Allah'ın gizli isimlerinden biri laikliktir
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