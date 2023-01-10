Hayat Teşkilatı konu alan dizileri izleyenler ajan olmak istiyor Yüzde 250 arttı
AKTÜEL

Teşkilatı konu alan dizileri izleyenler ajan olmak istiyor: Yüzde 250 arttı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son yıllarda artan başarıları sonrası istihbaratçı olmak için yoğun talep gelmeye başladı. 2022'de 12 bin 372 kişi, MİT bünyesine katılmak için başvuruda bulundu. Bu sayı iki yıl önce yaklaşık 5 bindi. Bu durumda dizilerin de etkisi bulunuyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Teşkilatı konu alan dizileri izleyenler ajan olmak istiyor: Yüzde 250 arttı
Teşkilat Dizisi'nde İstihbarat Şefi Mete Başkan.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre "www.mit.gov.tr" internet sitesi 2022'de 2 milyon 144 bin kez ziyaret edildi.

Artan ziyaretler MİT'e yapılan ihbar sayısına da yansıdı. Teşkilatın internet sitesine geçen yıl yapılan ihbarlar bir önceki yıla göre artarak 75 binden 106 bine çıktı.

Elemeye tabi tutulan ihbarlardan 7 bin 40'ı FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ ile ilgili oldu.

İlgili birimlerle paylaşılan bu ihbarlar sayesinde MİT ve kolluk güçleri tarafından terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Yabancı dilde çok sayıda ihbar geldi

MİT'e geçen yıl İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde 2 bin 785 ihbar yapıldı. Yabancı dildeki ihbarların büyük bölümünün de terör örgütleri PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ ile ilgili olduğu öğrenildi.

Teşkilata 12 bin 372 başvuru

  • Teşkilatın geçen yılbaşında yenilenen kariyer sitesi de büyük ilgi gördü. 12 bin 372 kişi MİT'te görev almak amacıyla "www.mit.gov.tr" üzerinden öz geçmişini gönderdi. Bu sayı iki yıl önce yaklaşık 5 bindi. Rakamlar iki yılda iş başvurusu sayılarının yaklaşık 2,5 kat arttığını ortaya koydu.

İhbar sayılarında artış yaşandı

MİT'e 2020'de 23 bin 553, 2021'de yaklaşık 75 bin ihbar yapıldı. İhbar sayıları 2022'de bir yıl öncesine göre 1,5 kat, iki yıl öncesine göreyse 4,5 kat arttı.

İhbarlar, iş başvurularında olduğu gibi Başkanlığın "www.mit.gov.tr" üzerinden yapılabiliyor.

İnternet sitesindeki "Nasıl yardım edebilirsin" sekmesini seçenler, "Eğer ulusal güvenliğimize zarar verebilecek, tehdit oluşturabilecek herhangi bir bilgiye sahipseniz bunu bizimle paylaşmanızı isteriz." ifadelerinin yer aldığı ihbar sayfasına yönlendiriliyor.

İhbarlar, hem isim, soyadı, iletişim bilgileri girilerek hem de isim verilmeden ihbar yapılabiliyor. Sayfada "Asılsız ihbarın yasal takibata neden olacağı" uyarısı da yapılıyor.

Son dönemdeki diziler etkili oldu

MİT'e yönelik ihbar ve iş başvurusu sayısının artmasında son dönemde televizyon kanallarında yayınlanan ve teşkilatı merkeze alan dizilerin etkili olduğu belirtiliyor.

Söz konusu dizilerde MİT'in Türkiye'ye yönelik tehditlerle mücadele yöntemleri sırasında yaşananlar konu ediliyor.

MİT'ten MLKP'ye operasyon: Sözde Suriye sabotaj sorumlusu Özgür Namoğlu etkisiz hale getirildi
DÜNYA
MİT'ten MLKP'ye operasyon: Sözde Suriye sabotaj sorumlusu Özgür Namoğlu etkisiz hale getirildi

MİT Haseke’de vurdu: MLKP’nin Suriye sorumlusu etkisiz hale getirildi
DÜNYA
MİT Haseke’de vurdu: MLKP’nin Suriye sorumlusu etkisiz hale getirildi
Yüzde 250 arttı

Yüzde 250 arttı

​Teşkilatı konu alan dizileri izleyenler ajan olmak istiyor.
Şampiyon Hocaya destek için toplandılar

'Şampiyon Hoca'ya
destek için toplandılar

Trabzonsporlular, Abdullah Avcı'ya destek için bir araya geldiler.
İçişleri Bakanı Soylu: Gabardaki yedi teröristten dördü etkisiz hale getirildi

​Trump'tan kişisel ofisinde 'gizli belgeler' bulunan Biden'a tepki.

​Bir odayı 50 farklı kişiye satmışlar: 24 tane lüks ev almışlar!

103 yaşındaki Kırgızistanlı Ulu'ya sürpriz doğum günü kutlaması.

​İstanbul'da akılalmaz dehşet: Ölümle tehdit etti mahalleyi yaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete bu sözlerle yüklendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.