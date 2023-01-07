Dünya MİT Hasekede vurdu MLKPnin Suriye sorumlusu etkisiz hale getirildi
ORTADOĞU

MİT Haseke’de vurdu: MLKP’nin Suriye sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, MLKP’nin Suriye sözde sorumlusu Ahmet Şoreş kod adlı Zeki Gürbüz’ü, Haseke şehrinin kuzeyinde düzenlediği operasyonda öldürdü. 2013'te Yunanistan'da yakalanan terörist, Türkiye'ye iade edilmemişti. Serbest kaldıktan sonra Suriye'ye geçen terörist, bu süreçte Gaziantep Karkamış ve Şanlıurfa Birecik'teki hudut karakoluna düzenlenen roketli saldırıları organize etmişti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MİT Haseke’de vurdu: MLKP’nin Suriye sorumlusu etkisiz hale getirildi
MLKP’nin finans kaynakları ve tüm para transferini Zeki Gürbüz yönetiyordu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesi operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütü MLKP’nin sözde Suriye sorumlusu “Ahmet Şoreş” kod adlı elebaşı Zeki Gürbüz, Haseke’de etkisiz hale getirildi. MLKP’nin silahlı kanadı FESK’te uzun yıllar faaliyet yürüten terörist, 2008’de örgütün sözde Türkiye sorumlusu oldu. İtalya’ya gitmek üzere 2012’de yasa dışı yollarla Türkiye’den çıkan elebaşı, Şubat 2013’te Yunanistan’da yakalandı. Türkiye, MLKP’li elebaşının iadesini istedi. Ancak Yunanistan teröristi iade etmedi.

SALININCA SURİYE’YE GEÇTİ

Yunan makamlarınca Nisan 2013’te serbest bırakılan Zeki Gürbüz önce Irak’a, ardından Suriye’ye geçerek terör örgütü MLKP’de faaliyet yürütmeye devam etti. Mart 2019’da örgütün Suriye sorumluluğuna getirilen MLKP’li elebaşı Zeki Gürbüz, 2020’de kurulan MLKP Suriye Yürütme Komitesi’nde de sözde sekreter ve askeri alan sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu. Yunanistan’ın Türkiye’ye iade etmediği elebaşı, bu süreçte Suriye’den Türkiye’deki güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize etti.

Zeki Gürbüz’ün organize ettiği Bursa’daki saldırıda 1 infaz koruma memuru şehit olmuştu.
Zeki Gürbüz’ün organize ettiği Bursa’daki saldırıda 1 infaz koruma memuru şehit olmuştu.

İKİ SALDIRININ PLANLAYICISI

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 20 Nisan 2022’de infaz koruma memurlarını taşıyan cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırı ile 16 Ağustos 2022’de Suriye sınırından Gaziantep Karkamış ve Şanlıurfa Birecik’teki hudut karakoluna düzenlenen roketli saldırıların planlayıcısı ve azmettiricisi MLKP’li elebaşı Zeki Gürbüz’dü. MİT yıllardır peşinde olduğu elebaşının yerini belirleyince operasyon için düğmeye basıldı. Suriye’de örgüte sızan saha ajanlarının takip ettiği MLKP’li terörist, Haseke’nin kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

Zeki Gürbüz’ün organize ettiği, Birecik’te hudut karakoluna düzenlenen saldırıda 1 asker şehit olmuştu.
Zeki Gürbüz’ün organize ettiği, Birecik’te hudut karakoluna düzenlenen saldırıda 1 asker şehit olmuştu.

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ'a operasyon: Aralarında sözde tabur komutanı da bulunan sekiz terörist yakalandı
GÜNDEM
MİT ve Emniyet'ten DEAŞ'a operasyon: Aralarında sözde tabur komutanı da bulunan sekiz terörist yakalandı

İlk hedef artık Suriye: Pençe Kılıç harekatıyla 89 terör yuvası imha edildi
DÜNYA
İlk hedef artık Suriye: Pençe Kılıç harekatıyla 89 terör yuvası imha edildi
Oyundaki gibi insan öldürdü

Oyundaki gibi insan öldürdü

​Prens Harry Afganistan'da 25 kişiyi helikopterle vurdu.
Tayfa uzayda

Tayfa uzayda

​Rafadan Tayfa çizgi dizisinin yeni filmi Galaktik Tayfa gösterime girdi.
Artık kimse faiz artışı beklemiyor

Artık kimse faiz artışı beklemiyor

​Bakan Nureddin Nebati Yeni Şafak'a konuk oldu.
Çiftçiye 250 bin lira destek kredisi

Çiftçiye 250 bin lira destek kredisi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda müjde verdi.
Güçlendirilmiş vesayet sistemi

Güçlendirilmiş vesayet sistemi

​'Demokrasiden muaf oligarşik bir yapı'

Yeni Cami ibadete açıldı

Yeni Cami ibadete açıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciyken burada vaaz vermiş.
MİT Haseke'de vurdu

MİT Haseke'de vurdu

​MLKP'nin Suriye sorumlusu etkisiz hale getirildi.
Tüm birliklere talimat verildi

Tüm birliklere talimat verildi

​Yunanistan'ın hiçbir tacizi karşılıksız kalmayacak.
Yerel marketler de zam yapmayacak

Yerel marketler de zam yapmayacak

​A101 de kampanyaya katıldı.

İkinci el konutlar için de kampanya

İkinci el konutlar için de kampanya

​Manavgat'ta yanan evler yenilendi.
Kaçak artezyen mezar oldu

Kaçak artezyen mezar oldu

​Baba-oğul can verdi.
'Öldürdüğünüz<br>satranç taşları değildi'

'Öldürdüğünüz
satranç taşları değildi'

​Taliban'dan Prens Harry'ye tepki.
İstanbul'da korkutan kaza

İstanbul'da korkutan kaza

​Tramvay ile otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı seferler durduruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.