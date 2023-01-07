MİT Haseke’de vurdu: MLKP’nin Suriye sorumlusu etkisiz hale getirildi

MLKP’nin finans kaynakları ve tüm para transferini Zeki Gürbüz yönetiyordu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesi operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütü MLKP’nin sözde Suriye sorumlusu “Ahmet Şoreş” kod adlı elebaşı Zeki Gürbüz, Haseke’de etkisiz hale getirildi. MLKP’nin silahlı kanadı FESK’te uzun yıllar faaliyet yürüten terörist, 2008’de örgütün sözde Türkiye sorumlusu oldu. İtalya’ya gitmek üzere 2012’de yasa dışı yollarla Türkiye’den çıkan elebaşı, Şubat 2013’te Yunanistan’da yakalandı. Türkiye, MLKP’li elebaşının iadesini istedi. Ancak Yunanistan teröristi iade etmedi.

SALININCA SURİYE’YE GEÇTİ

Yunan makamlarınca Nisan 2013’te serbest bırakılan Zeki Gürbüz önce Irak’a, ardından Suriye’ye geçerek terör örgütü MLKP’de faaliyet yürütmeye devam etti. Mart 2019’da örgütün Suriye sorumluluğuna getirilen MLKP’li elebaşı Zeki Gürbüz, 2020’de kurulan MLKP Suriye Yürütme Komitesi’nde de sözde sekreter ve askeri alan sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu. Yunanistan’ın Türkiye’ye iade etmediği elebaşı, bu süreçte Suriye’den Türkiye’deki güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize etti.

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Zeki Gürbüz’ün organize ettiği Bursa’daki saldırıda 1 infaz koruma memuru şehit olmuştu.

İKİ SALDIRININ PLANLAYICISI

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 20 Nisan 2022’de infaz koruma memurlarını taşıyan cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırı ile 16 Ağustos 2022’de Suriye sınırından Gaziantep Karkamış ve Şanlıurfa Birecik’teki hudut karakoluna düzenlenen roketli saldırıların planlayıcısı ve azmettiricisi MLKP’li elebaşı Zeki Gürbüz’dü. MİT yıllardır peşinde olduğu elebaşının yerini belirleyince operasyon için düğmeye basıldı. Suriye’de örgüte sızan saha ajanlarının takip ettiği MLKP’li terörist, Haseke’nin kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

Zeki Gürbüz’ün organize ettiği, Birecik’te hudut karakoluna düzenlenen saldırıda 1 asker şehit olmuştu.

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