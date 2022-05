Tiyatrocu Burak Sergen sağlık sistemini öve öve bitiremedi: Her şeye karşı çıkmak muhaliflik değil Geçen yıl koronavirüse yakalanıp ölümden dönen Burak Sergen Türkiye'nin sağlık sistemine övgüler yağdırdı. Her şaye karşı çıkmanın muhaliflik olmadığını belirten Sergen, “Sanatçı muhalif kanaldan beslenir ama her şeyi eleştirmek muhaliflik anlamına gelmez. Güzel işleri de takdir etmeliyiz. Sırf muhalif olacağım diye hak yememek gerekir. Bakın sağlık sistemimiz gayet iyi. Bunu görmezden gelip, sadece eleştirmek olmaz” dedi.

