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Hayat Koronavirüse yakalanan oyuncu Burak Sergenin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
AKTÜEL

Koronavirüse yakalanan oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Yakalandığı koronavirüs nedeniyle solunum güçlüğü çeken ve yoğun bakımda tedaviye alınan usta oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüse yakalanan oyuncu Burak Sergenin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Burak Sergen ve oğlu Cansın Sergen

Oyuncu Burak Sergen, 11 Nisan akşamı evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, solunum güçlüğü çeken ve akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alındı.

Sergen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2 Kovid-19 testi sonucunun da negatif çıktığı söylendi ve sevenlerinden dua istendi.

Ancak daha sonra usta oyuncunun yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlendi.

OĞLU DA POZİTİF

Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'e de koronavirüs teşhisi konuldu. Cansın Sergen'in ciddi bir sağlık sorunu olmadığı belirtilirken, oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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