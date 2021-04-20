Koronavirüse yakalanan oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Oyuncu Burak Sergen, 11 Nisan akşamı evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, solunum güçlüğü çeken ve akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alındı.
Sergen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2 Kovid-19 testi sonucunun da negatif çıktığı söylendi ve sevenlerinden dua istendi.
Ancak daha sonra usta oyuncunun yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlendi.
OĞLU DA POZİTİF
Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'e de koronavirüs teşhisi konuldu. Cansın Sergen'in ciddi bir sağlık sorunu olmadığı belirtilirken, oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.