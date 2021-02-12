Hayat İrem Dericiden maskesiz sosyal mesafesiz piknik Gidin şikayet edin
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İrem Derici'den maskesiz sosyal mesafesiz piknik: Gidin şikayet edin

Ünlü şarkıcı İrem Derici, İstanbul Caddebostan Sahili'nde arkadaşlarıyla maskesiz sosyal mesafesiz piknik yaptı. Muhabirlerin koronavirüs tedbirlerini hiçe saydığını hatırlatması üzerine 'pes' dedirten sözler sarf eden yapan Derici, "Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Derici'nin görüntüleri tepki topladı.
Derici'nin görüntüleri tepki topladı.


Caddebostan Sahili'nde önceki gün piknik yapanlar arasında Şarkıcı İrem Derici ve 6 arkadaşı da vardı. Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan grubun rahat tavırları dikkat çekti. Derici kendisine soru soran muhabire de ilginç cevaplar verdi.

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"En yakında bir bakanlık arayın"

"Koronavirüsü geçirdim. Antikorluyum" diyen Derici, "Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor" dedi. İrem Derici, "Siz bir yasak bir şikayet görüyorsanız. En yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" ifadelerini kullandı.

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