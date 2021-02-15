Koronavirüs Koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş entübe edildi
TÜRKİYE

Koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş entübe edildi

Film çekimi için bulunduğu Malatya'da koronavirüse yakalanan usta oyuncu Toygun Ateş, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi.

Haber Merkezi Diğer
Toygun Ateş entübe edildi.
Toygun Ateş entübe edildi.

Kötü haberi duyuran Onur Akay, 66 yaşındaki oyuncunun durumunun ağır olduğu belirterek “Malatya’da çekimleri devam eden bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Toygun ağabeyin tedavisi hastanede devam ederken, maalesef durumu ağırlaştı, bilinci kapandı ve yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi. Olayı duyunca çalıştığı yapımcılardan Zeki Sincar ve Adem Sincar'a ulaştım. Onlar da dua isteyerek, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yattığını söylediler" dedi.

TOYGUN ATEŞ KİMDİR?

2 Haziran 1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. O yıldan itibaren 100’den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam etmektedir.

İrem Derici'den maskesiz sosyal mesafesiz piknik: Gidin şikayet edin
HAYAT
İrem Derici'den maskesiz sosyal mesafesiz piknik: Gidin şikayet edin

Oğuzhan Koç: İki sene müezzinlik yaptım
HAYAT
Oğuzhan Koç: İki sene müezzinlik yaptım

Yeşilçam oyuncusu Nur İncegül hayatını kaybetti
HAYAT
Yeşilçam oyuncusu Nur İncegül hayatını kaybetti
Abone Ol Google News
Şiddetli fırtına uyarısı

Şiddetli fırtına uyarısı

Saatte 80 kilometre hıza ulaşacak.
Ghezzaldan muhteşem gol

Ghezzal'dan muhteşem gol

Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
İçişleri Bakanlığı açıkladı: HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongrelerinde önemli mesajlar.

Son tarih 16 Şubat

Son tarih 16 Şubat

​Mesaj ile bezdiren firmaları şikayet edin.
Telefon<br>fiyatları düşebilir

Telefon
fiyatları düşebilir

​Teknoloji devleri Türkiye için sıraya girdi.

​Bakanlık yasakladı ancak satışı devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.