TOKİ projesini mahkemeye vererek durduran CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı: Kentsel dönüşüm yapın elinizi tutan mı var?

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, TOKİ projesine engel olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde protesto edildi.
CHP'li belediye TOKİ konutlarının yapılmasına engel oldu
Muhalefetin karşı çıktığı projelerden biri de İzmir'in Karabağlar ilçesindeki TOKİ konutlarıydı.
Edinilen bilgiye göre, CHP’li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, TOKİ konutlarının yapılmasına açtıkları davalarla engel oldu.
Belediyenin projenin iptali için idare mahkemesine başvurması sonucu mahkeme konut projesini iptal etti.
Dört yıldır sorunun çözümü için bekleyen hak sahibi vatandaşlardan bazıları, geçtiğimiz günlerde CHP'li belediye önünde eylem yaptı. Vatandaşlar, imar planlarına itiraz ettiği gerekçesiyle Karabağlar Belediyesi'ni protesto etti.
Vatandaşlar belediye önünde eylem yaptı
Tepkilerin odağındaki CHP’li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yaptığı açıklamada kentsel dönüşüme engel oldukları algısı yaratılmak istendiğini öne sürdü.