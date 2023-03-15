TOKİ projesini mahkemeye vererek durduran CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı: Kentsel dönüşüm yapın elinizi tutan mı var?

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından ülke genelinde karşı çıkılan kentsel dönüşüm çalışmaları yeniden gündeme geldi. Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde riskli yapılanların belirlenmesi için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmasına karşı çıkan muhalifler, projeye engel olmak için örgütlenmişti. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve görevinden uzaklaştırılan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman bölgeye giderek kentsel dönüşüm karşıtı protestolara destek vermişti. CHP'li Salman, protestolarda yaptığı konuşmada, "Sizi buradan öyle kümesten tavuk çıkarır gibi çıkartamazlar. Çıkartamayacaklar da merak etmeyin." demişti.