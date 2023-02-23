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Hayat

CHP'liler Yalova'daki kentsel dönüşüm karşıtı protestolarda en ön saftaydı: Sizi buradan çıkaramayacaklar

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından ülke genelinde karşı çıkılan kentsel dönüşüm çalışmaları yeniden gündeme geldi. Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde riskli yapılanların belirlenmesi için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmasına karşı çıkan muhalifler, projeye engel olmak için örgütlenmişti. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve görevinden uzaklaştırılan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman bölgeye giderek kentsel dönüşüm karşıtı protestolara destek vermişti. CHP'li Salman, protestolarda yaptığı konuşmada, "Sizi buradan öyle kümesten tavuk çıkarır gibi çıkartamazlar. Çıkartamayacaklar da merak etmeyin." demişti.

17:16 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP'liler Yalova'daki kentsel dönüşüm karşıtı protestolara destek vermişti.

CHP'liler Yalova'daki kentsel dönüşüm karşıtı protestolara destek vermişti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ili enkaza çevirdi. Yıkıcı depremlerin ardından afetten etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken kentsel dönüşüm projeleri yeniden gündeme geldi.

Muhalefet, Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde Bakanlar Kurulu tarafından bölgenin riskli alan ilan edilerek yıkım kararı verilmesine karşı çıkmıştı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve görevinden uzaklaştırılan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman Bağlarbaşı Mahallesi'ne giderek kentsel dönüşüme karşı yapılan protestolara destek vermişti.

CHP'li Salman: Sizi buradan çıkaramayacaklar

Riskli yapıları ortadan kaldırmak için alınan karara karşı çıkan CHP'li Salman, şu açıklamada bulunmuştu:

"Biliyorsunuz ben bu bölgeyi en iyi bilenlerden birisiyim. Belediye başkanlığı bir yana. Bizi görevden uzaklaştırdıktan sonra mahalle ile ilgili baskı dayatma had safhaya çıktı. Burada önemli olan insanlık. Burada yaşayanlar, Romanlar önce insan. Olaya böyle bakmak lazım. Sizi buradan öyle kümesten tavuk çıkarır gibi çıkartamazlar. Çıkartamayacaklar da merak etmeyin."

"Bir tek tuğlanızı vermeyin"

CHP'li Başarır ise kentsel dönüşüm kararını şu sözlerle eleştirmişti:

"Suriyelilere TOKİ'den ev verenler, Suriyelilere mahalleler kuranlar kendi öz yurttaşı romanları ailesinden alıp sokağa atmak istiyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Burada 1 metre toprağınızı, bir tek tuğlanızı vermeyin."

CHP'liler Yalova'daki kentsel dönüşüm protestolarına destek vermişti
CHP'liler Yalova'daki kentsel dönüşüm protestolarına destek vermişti

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından ülke genelinde karşı çıkılan kentsel dönüşüm çalışmaları yeniden gündeme geldi. Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde riskli yapılanların belirlenmesi için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmasına karşı çıkan muhalifler, projeye engel olmak için örgütlenmişti. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve görevinden uzaklaştırılan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman bölgeye giderek kentsel dönüşüm karşıtı protestolara destek vermişti. CHP'li Salman, protestolarda yaptığı konuşmada, "Sizi buradan öyle kümesten tavuk çıkarır gibi çıkartamazlar. Çıkartamayacaklar da merak etmeyin." demişti.




#CHP
#Yalova
#kentsel dönüşüm
#Vefa Salman
#Ali Mahir Başarır
1 saat önce
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CHP'liler Yalova'daki kentsel dönüşüm karşıtı protestolarda en ön saftaydı: Sizi buradan çıkaramayacaklar
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