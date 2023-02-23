CHP'liler Yalova'daki kentsel dönüşüm karşıtı protestolarda en ön saftaydı: Sizi buradan çıkaramayacaklar

"Biliyorsunuz ben bu bölgeyi en iyi bilenlerden birisiyim. Belediye başkanlığı bir yana. Bizi görevden uzaklaştırdıktan sonra mahalle ile ilgili baskı dayatma had safhaya çıktı. Burada önemli olan insanlık. Burada yaşayanlar, Romanlar önce insan. Olaya böyle bakmak lazım. Sizi buradan öyle kümesten tavuk çıkarır gibi çıkartamazlar. Çıkartamayacaklar da merak etmeyin."