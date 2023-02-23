CHP'liler Yalova'daki kentsel dönüşüm karşıtı protestolarda en ön saftaydı: Sizi buradan çıkaramayacaklar

CHP'liler Yalova'daki kentsel dönüşüm karşıtı protestolara destek vermişti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ili enkaza çevirdi. Yıkıcı depremlerin ardından afetten etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken kentsel dönüşüm projeleri yeniden gündeme geldi.
Muhalefet, Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde Bakanlar Kurulu tarafından bölgenin riskli alan ilan edilerek yıkım kararı verilmesine karşı çıkmıştı.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve görevinden uzaklaştırılan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman Bağlarbaşı Mahallesi'ne giderek kentsel dönüşüme karşı yapılan protestolara destek vermişti.
CHP'li Salman: Sizi buradan çıkaramayacaklar
Riskli yapıları ortadan kaldırmak için alınan karara karşı çıkan CHP'li Salman, şu açıklamada bulunmuştu:
"Bir tek tuğlanızı vermeyin"
CHP'li Başarır ise kentsel dönüşüm kararını şu sözlerle eleştirmişti: