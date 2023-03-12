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İBB ve CHP’li Meclis üyelerinin Tuzla'daki kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması için sekiz dava açtığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından ülke genelinde engel olunan kentsel dönüşüm çalışmaları yeniden gündeme geldi. Kentsel dönüşüm projelerini 'rantsal dönüşüm' diye tanımlayan muhalefetin, İstanbul Tuzla'daki riskli yapıların dönüşümüne de karşı çıktığı ortaya çıktı. İBB ve CHP'li Meclis üyelerinin, projelerin durdurulması için sekiz ayrı dava açtıkları belirlendi.

12:47 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
İBB ve CHP’li Meclis üyelerinin dönüşümüne karşı çıktığı riskli yapıların önceki hali.

İBB ve CHP’li Meclis üyelerinin dönüşümüne karşı çıktığı riskli yapıların önceki hali.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ili enkaza çevirdi. Yıkıcı depremlerin ardından afetten etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken kentsel dönüşüm projeleri de bir kez daha gündeme geldi.

Muhalefet,
“evinizin metrekaresi düşecek”, “güneş görmeyen cepheden ev verilecek”, “bunun adı rantsal dönüşüm”
şeklinde iddialarla pek çok kentte kentsel dönüşüm projelerine engel olmaya çalışmıştı.

Tuzla'da kentsel dönüşüme engel olmak için sekiz ayrı dava açtılar

Muhalefetin karşı çıktığı kentsel dönüşüm projelerinden birinin de İstanbul'da Tuzla'da olduğu öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Meclis üyelerinin, Tuzla'da riskli olduğu tespit edilen ve vatandaşların güvenli konutlarda yaşamasını sağlamak amacıyla hazırlanan kentsel dönüşüm projelerin durdurulması ve iptali için 8 dava açtığı belirlendi.

Öğrenilen bilgiye göre, CHP'li İBB Tuzla’daki kentsel dönüşüm planlarının durdurulması ve iptali amacıyla 4 dava açtı. İBB ve Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer ve ve Tuzla CHP Meclis üyesi Ülkü Sakalar da Tuzla’daki kentsel dönüşüm planlarının durdurulması ve iptali amacıyla 4 dava açtı. İBB ve CHP'li Meclis üyelerinin kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması için açtıkları davanın belgeleri sosyal medyada paylaşıldı.

Eski halleri ortaya çıktı

Muhalefetin kentsel dönüşüme karşı çıktığı Tuzla'daki riskli yapıların eski hali ortaya çıktı.

İBB ve CHP'nin engel olmaya çalıştığı Beşevler, Binevler, Marmardos, Ormet ve Tıpkent sitelerinde dönüşüm çalışmaları sürüyor.


CHP'liler Yalova'daki kentsel dönüşüm karşıtı protestolarda en ön saftaydı: Sizi buradan çıkaramayacaklar
CHP'liler Yalova'daki kentsel dönüşüm karşıtı protestolarda en ön saftaydı: Sizi buradan çıkaramayacaklar

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından ülke genelinde karşı çıkılan kentsel dönüşüm çalışmaları yeniden gündeme geldi. Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde riskli yapılanların belirlenmesi için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmasına karşı çıkan muhalifler, projeye engel olmak için örgütlenmişti. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve görevinden uzaklaştırılan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman bölgeye giderek kentsel dönüşüm karşıtı protestolara destek vermişti. CHP'li Salman, protestolarda yaptığı konuşmada, "Sizi buradan öyle kümesten tavuk çıkarır gibi çıkartamazlar. Çıkartamayacaklar da merak etmeyin." demişti.


#kentsel dönüşüm
#İBB
#CHP
#Tuzla
32 dakika önce
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İBB ve CHP’li Meclis üyelerinin Tuzla'daki kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması için sekiz dava açtığı ortaya çıktı
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