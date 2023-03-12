İBB ve CHP’li Meclis üyelerinin Tuzla'daki kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması için sekiz dava açtığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ili enkaza çevirdi. Yıkıcı depremlerin ardından afetten etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken kentsel dönüşüm projeleri de bir kez daha gündeme geldi.

Muhalefet, “evinizin metrekaresi düşecek”, “güneş görmeyen cepheden ev verilecek”, “bunun adı rantsal dönüşüm” şeklinde iddialarla pek çok kentte kentsel dönüşüm projelerine engel olmaya çalışmıştı.

Tuzla'da kentsel dönüşüme engel olmak için sekiz ayrı dava açtılar

Muhalefetin karşı çıktığı kentsel dönüşüm projelerinden birinin de İstanbul'da Tuzla'da olduğu öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Meclis üyelerinin, Tuzla'da riskli olduğu tespit edilen ve vatandaşların güvenli konutlarda yaşamasını sağlamak amacıyla hazırlanan kentsel dönüşüm projelerin durdurulması ve iptali için 8 dava açtığı belirlendi.

Öğrenilen bilgiye göre, CHP'li İBB Tuzla’daki kentsel dönüşüm planlarının durdurulması ve iptali amacıyla 4 dava açtı. İBB ve Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer ve ve Tuzla CHP Meclis üyesi Ülkü Sakalar da Tuzla’daki kentsel dönüşüm planlarının durdurulması ve iptali amacıyla 4 dava açtı. İBB ve CHP'li Meclis üyelerinin kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması için açtıkları davanın belgeleri sosyal medyada paylaşıldı.

Eski halleri ortaya çıktı

Muhalefetin kentsel dönüşüme karşı çıktığı Tuzla'daki riskli yapıların eski hali ortaya çıktı.

İBB ve CHP'nin engel olmaya çalıştığı Beşevler, Binevler, Marmardos, Ormet ve Tıpkent sitelerinde dönüşüm çalışmaları sürüyor.







