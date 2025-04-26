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Toprağı eşeledikçe altın bulan çiftçinin hayatı bir günde değişti: Arazisinden değeri 4 milyar euro olan 150 ton altın çıktı

Toprağı eşeledikçe altın bulan çiftçinin hayatı bir günde değişti: Arazisinden değeri 4 milyar euro olan 150 ton altın çıktı

13:5626/04/2025, Cumartesi
IHA
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Fransa'da çiftçi Michel Dupont'a ait arazide değeri yaklaşık 4 milyar euro olduğu tahmin edilen 150 tondan fazla altın tespit edildi.

Fransa'nın Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde yaşayan 52 yaşındaki çifti Michel Dupont, arazisinde toprağı incelediği sırada sarı parlak taşlar olduğunu fark etti. Çiftçi Dupont'un uzmanlara gösterdiği taşların yapılan incelemede altın olduğu ortaya çıktı. Dupont, "Toprağımda rutin bir kontrol yapıyordum. Sonra garip bir parıltı gördüm. Biraz daha derine indiğimde elimde tuttuğum şeye inanamadım" dedi. Bölgeye çağrılan jeologların araştırması sonucu tarlanın altında tahmini 4 milyar euro değerinde 150 tondan fazla saf altın olduğu tespit edildi. Yetkililer bunun "ülkede son yıllardaki en büyük altın keşiflerinden biri" olduğunu ifade etti.



DEVLET ÇİFTÇİNİN ALTINI ÇIKARMASINA İZİN VERMEDİ

Yasalara göre yer altı kaynaklarının devlete ait olması nedeniyle Fransız çiftçinin altınları çıkarmasına izin verilmedi. Ekonomistler altın madeninin işletilmesinin yüzlerce kişiyi istidam sağlayabileceğini ve önemli yatırımlar çekebileceğini belirtirken, çevreciler ise su kirliliği, trafik artışı ve ormansızlaşma gibi riskler konusunda uyarıda bulundu. Arazideki altının geleceği belirsizliğini korurken, Fransız hükümetinin kapsamlı değerlendirmeler yürüttüğü, henüz bir karar almadığı belirtildi. Fransız çiftçi Michel ise, "Ben sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum. Devlet her şeyi alacak bana tazminat versin. Yasa, tazminatı öngörüyor, değerin yüzde 0.5'i kadar" ifadelerini kullandı.






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