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Çiftçi milyarder oluyor: Arazisinde bulundu, tam 4 milyar avro değerinde

Çiftçi milyarder oluyor: Arazisinde bulundu, tam 4 milyar avro değerinde

20:5324/04/2025, Perşembe
AA
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Fransa'da bir çiftçinin arazisinde 150 tondan fazla altın tespit edildi.
Fransa'da bir çiftçinin arazisinde 150 tondan fazla altın tespit edildi.

Fransa'da çiftçi Michel Dupont'nun arazisinde 4 milyar avro değerinde olduğu tahmin edilen 150 tondan fazla altın bulundu. Resmi makamlar, altının çıkarılmasına henüz izin vermiş değil. Ekonomi uzmanları ise altının çıkarılması halinde yüzlerce kişiye istihdam sağlanacağı görüşünde.

Fransız basınındaki haberlere göre, Michel Dupont, Auvergne bölgesindeki tarım arazisinde dikkatini çeken bir alanda yaptığı kazı sırasında birkaç altın parçası buldu.

Olay yerine gelen jeologlar tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu arazide 150 tondan fazla altın bulunduğu tespit edildi.
Altın yatağının yaklaşık 4 milyar avro değerinde olduğu tahmin edilirken bu, ülkede son yıllarda yapılan en büyük altın keşiflerinden biri olarak değerlendirildi.

Resmi makamlar, bölgede doğanın korunmasına yönelik araştırmalar yapılmasını talep ederek Dupont'nun arazisinde altın çıkarılmasına şimdilik izin vermedi. Fransa'da altın yataklarının işletilmesi hükümetin yetki alanına giriyor.

Ekonomi uzmanları, söz konusu altının çıkarılmasının yüzlerce kişiye istihdam sağlayarak bölge ekonomisine ciddi katkı sunabileceğini ifade ederken çevre savunucuları ise böyle bir faaliyetin doğa üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini savunuyor.



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