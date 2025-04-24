Çiftçi milyarder oluyor: Arazisinde bulundu, tam 4 milyar avro değerinde

Fransa'da çiftçi Michel Dupont'nun arazisinde 4 milyar avro değerinde olduğu tahmin edilen 150 tondan fazla altın bulundu. Resmi makamlar, altının çıkarılmasına henüz izin vermiş değil. Ekonomi uzmanları ise altının çıkarılması halinde yüzlerce kişiye istihdam sağlanacağı görüşünde.
Fransız basınındaki haberlere göre, Michel Dupont, Auvergne bölgesindeki tarım arazisinde dikkatini çeken bir alanda yaptığı kazı sırasında birkaç altın parçası buldu.
Resmi makamlar, bölgede doğanın korunmasına yönelik araştırmalar yapılmasını talep ederek Dupont'nun arazisinde altın çıkarılmasına şimdilik izin vermedi. Fransa'da altın yataklarının işletilmesi hükümetin yetki alanına giriyor.
Ekonomi uzmanları, söz konusu altının çıkarılmasının yüzlerce kişiye istihdam sağlayarak bölge ekonomisine ciddi katkı sunabileceğini ifade ederken çevre savunucuları ise böyle bir faaliyetin doğa üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini savunuyor.