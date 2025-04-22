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Jefferies uyardı: Tek güvenli liman artık altın

Jefferies uyardı: Tek güvenli liman artık altın

10:5322/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Çin ile ticaret savaşı, ABD’deki borç krizi ve Trump’ın Fed’e yönelik eleştirileri yatırımcıları altına yöneltti. Uzmanlar, “Gerçek güvenli liman artık sadece altın” görüşünde birleşiyor.
Çin ile ticaret savaşı, ABD’deki borç krizi ve Trump’ın Fed’e yönelik eleştirileri yatırımcıları altına yöneltti. Uzmanlar, “Gerçek güvenli liman artık sadece altın” görüşünde birleşiyor.

Çin ile ticaret savaşı, ABD’deki borç krizi ve Trump’ın Fed’e yönelik eleştirileri yatırımcıları altına yöneltti. Uzmanlar, “Gerçek güvenli liman artık sadece altın” görüşünde birleşiyor.

Küresel piyasalar belirsizlikle sarsılırken, yatırımcıların güvenli liman arayışı yeniden altına yöneldi. Uluslararası yatırım bankası Jefferies, yayımladığı son notta altının tek gerçek güvenli liman varlığı olduğunu vurguladı. ABD Hazine tahvillerindeki satışlar ve tahvillerin ticaret politikalarıyla sıkı bağının, özellikle Çin ile tırmanan ekonomik gerilimlerde altını öne çıkardığı belirtildi.


Jefferies analistleri,
"ABD'deki mali kırılganlıklar, Trump yönetiminin ticaret politikaları ve Fed üzerindeki siyasi baskılar dikkate alındığında, yatırımcıların sığınabileceği tek sağlam liman altındır"
ifadelerini kullandı. Analistler, altının 2025-2026 döneminde 3 bin dolar seviyesinde dengeleneceğini, uzun vadede ise 2.500 dolar seviyesini koruyacağını öngörüyor.
ABD Başkanı Donald Trump

Trump’ın açıklamaları sonrası altın 3.500 doları aştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın,
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’a yönelik art arda gelen eleştirileri piyasalarda dengeleri sarstı
. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı son paylaşımda, faiz oranlarının “önleyici” şekilde indirilmesi gerektiğini vurgulayarak Fed’in harekete geçmemesi durumunda ekonomide ciddi yavaşlama yaşanabileceğini dile getirdi.

Bu açıklamalarla birlikte dolar endeksi gerilerken, altının ons fiyatı hızla yükselerek 3.500 dolar seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, altının tüm zamanların en yüksek değerine ulaşması anlamına geliyor.


Analistler net: Ekonomik gerilimler arttıkça altın parlayacak

Fed’in faiz politikasına yönelik belirsizlikler, Trump’ın Powell üzerindeki baskısı ve Çin-ABD ticaret savaşlarının etkisiyle altına olan talep güçlü kalmayı sürdürüyor. Jefferies’in
“altın tek liman”
vurgusu, yatırımcılar için önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Jeopolitik riskler, borçlanma krizleri ve enflasyon tehdidinin devam etmesi, önümüzdeki dönemde altının piyasalarda daha da öne çıkmasına yol açabilir. Özellikle faiz oranlarında yaşanacak olası bir düşüş, altın fiyatlarını daha da yukarı taşıyabilecek başlıca gelişmeler arasında gösteriliyor.







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