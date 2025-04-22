Bugün ise fiyatlar, yaklaşık yüzde 0,15'lik bir artışla 65,88 dolara çıkarken, petrol piyasasında görülen bu yükselişin ardında birçok faktör bulunuyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın, faiz oranlarına dair açıklamaları ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik eleştirileri, doların değer kaybetmesine neden oldu. Doların zayıflaması, petrol gibi dolar bazlı emtialara olan talebi artırarak fiyatların yükselmesine katkı sağladı.





Trump'ın Fed Başkanı Powell'a eleştirileri

ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sertleştirdi. Trump, faiz oranlarının "önleyici" bir şekilde düşürülmesi gerektiğini belirterek, Powell'ı eleştirdi. Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, "Birçok kişi, faiz oranlarında indirim talep ediyor. Enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğü, enflasyonun neredeyse sıfıra indiği bir dönemde faiz oranlarını düşürmemek ekonomiyi olumsuz etkileyebilir" dedi. Bu açıklamalar, yatırımcıların gözünde Fed'in bağımsızlığına dair endişelere yol açarken, doların zayıflamasına neden oldu. Düşük dolar değeri ise petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekleyen önemli bir faktör oldu.





Ticaret belirsizlikleri ve Çin’e yönelik politikalar

Trump'ın, özellikle dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'e yönelik tarifeleri artırma planları, küresel ekonomik yavaşlama endişelerini güçlendiriyor. Bu durum, petrol fiyatlarının yükselişini sınırlayan bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ticaret savaşlarının etkileri ve uluslararası ticaretin belirsizliği, küresel ekonomik büyüme tahminlerini olumsuz etkileyerek, yatırımcıların risk iştahını zayıflatabiliyor. Ancak, Trump'ın Avrupa Birliği ile gümrük tarifeleri konusunda anlaşmaya varacaklarını belirtmesi, ticaret politikalarındaki bazı olumlu gelişmeleri işaret etti. Bu tür açıklamalar, yatırımcıların geleceğe yönelik beklentilerini şekillendiriyor.





Jeopolitik gelişmelerin petrol piyasalarına etkisi

Jeopolitik gelişmeler de petrol piyasalarını etkileyen önemli bir diğer faktör. Trump, son açıklamalarında, Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmazlığın olumlu bir şekilde çözülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Bu durum, enerji piyasalarında belirsizliği azaltarak, fiyatların stabilizasyonuna yardımcı olabilir. Ayrıca, İran ile yapılan müzakereler de Trump'ın açıklamalarında yer aldı. Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin oldukça verimli olduğunu vurgulayarak, bu gelişmelerin uluslararası enerji piyasaları üzerindeki etkilerine dikkat çekti.





Teknik analiz: Brent petrol için destek ve direnç seviyeleri