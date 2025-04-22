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Motorine zam geliyor: 22 Nisan 2025 akaryakıt fiyatları

Motorine zam geliyor: 22 Nisan 2025 akaryakıt fiyatları

10:0322/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
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Motorine zam geliyor. 22 Nisan 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu?

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgasına yol açtı.

motorine 22 Nisan 2025 Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruşluk zam uygulanacak.

Son olarak 17 Nisan’da benzine 94 kuruş zam gelmişti.


Zam sonrası motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 45,36 TL’ye, Ankara’da 46,17 TL’ye ve İzmir’de 46,50 TL’ye çıkması bekleniyor. Benzin fiyatları ise İstanbul’da 45,16 TL, Ankara’da 45,75 TL, İzmir’de 46,12 TL seviyesini koruyor.


İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:


Benzin litre fiyatı: 45.15 TL


Motorin litre fiyatı: 44.37 TL


LPG litre fiyatı: 27.39 TL


İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:


Benzin litre fiyatı: 45.00 TL


Motorin litre fiyatı: 44.25 TL


LPG litre fiyatı: 26.79 TL


Ankara akaryakıt fiyatları:


Benzin litre fiyatı: 45.75 TL


Motorin litre fiyatı: 45.16 TL


LPG litre fiyatı: 27.29 TL


İzmir akaryakıt fiyatları:


Benzin litre fiyatı: 46.11 TL


Motorin litre fiyatı: 45.51 TL


LPG litre fiyatı: 27.24 TL



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