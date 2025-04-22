Temsilci yoksa erişim de yok

Ticaret Bakanlığı tarafından nisanda yürürlüğe alınan düzenleme ile yurt dışından Türkiye’ye satış gerçekleştiren e-ticaret platformlarına temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi. Edinilen bilgilere göre, e-ithalatın en fazla olduğu Çinli e-ticaret platformları başta olmak üzere birçok platform ve satıcı henüz temsilcilik açmadı. Bu durum halk sağlığı ve kanserojen ürün denetimi gibi kritik konularda muhatap bulunmasını zorlaştırırken Bakanlık, temsilcilik bulundurmayan firmalara erişim engeli getirmek için çalışmalara başladı. Ayrıca sipariş verilen ürünlerde sorun yaşanması durumunda hem vatandaş ürünle ilgili işlem yapamıyor, hem de bakanlık müşteriyi yanıltan tanıtımları durdurmak için resmi muhatap bulamıyor.