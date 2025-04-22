Temsilci yoksa erişim de yok

Yurt dışından Türkiye’ye satış gerçekleştiren ancak henüz temsilci atamayan e-ticaret platformlarına erişim engeli getirilecek. Düzenlemeyle tüketicilerin haklarının da korunması amaçlanıyor.
Ticaret Bakanlığı tarafından nisanda yürürlüğe alınan düzenleme ile yurt dışından Türkiye’ye satış gerçekleştiren e-ticaret platformlarına temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi. Edinilen bilgilere göre, e-ithalatın en fazla olduğu Çinli e-ticaret platformları başta olmak üzere birçok platform ve satıcı henüz temsilcilik açmadı. Bu durum halk sağlığı ve kanserojen ürün denetimi gibi kritik konularda muhatap bulunmasını zorlaştırırken Bakanlık, temsilcilik bulundurmayan firmalara erişim engeli getirmek için çalışmalara başladı. Ayrıca sipariş verilen ürünlerde sorun yaşanması durumunda hem vatandaş ürünle ilgili işlem yapamıyor, hem de bakanlık müşteriyi yanıltan tanıtımları durdurmak için resmi muhatap bulamıyor.
ÜRÜN İTHALATINA DENETİM GELECEK
Bu zorunluluğun muhatabı yurt dışı menşeli e-ticaret platformlarında satış yapan satıcılar olsa da e-ticaret platformlarının kendilerinin de satıcıları için bu görevi üstlenmesi mümkün kılındı. Yönetmeliğin yayımlanması sonrasında özellikle yurt dışı menşeli e-ticaret platformlarına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülürken, platformlarında satıcılarına gerekli bilgilendirmeleri yapmaları hatırlatılırken şu ana kadar birçok platform bakanlığın uyarılarını dikkate almadı. Temsilcilik açmayan satıcıların tespitine yönelik çalışmalar yürütülürken, yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere kısa süre içerisinde erişim engeli uygulanacak.
SÜRECİN DETAYLARI NETLEŞTİ
Bakanlık yasalara uygun olmayan platform ve ürün linklerini kapatmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvuracak. BTK ise başvuruyu Erişim Sağlayıcıları Birliğine bildirecek. Karar 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak, hâkim kararını en geç 48 saat içerisinde açıklayacak. Erişimi engellenen satıcıların mahkemeye 7 günlük itiraz süresi bulunacak ancak satıcı firmaların temsilci atamasına kadar kararda değişiklik olmayacak.