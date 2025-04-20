MKE'nin hedefi AB pazarı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Avrupa Birliği'nin 10 yıl içinde tamamlanacak silahlanma sürecinde aktif rol alma arayışında. Bu kapsamda MKE, Avrupa pazarında yeni fabrikalar kuracak ve mevcut işletmelerle ortaklık oluşturacak. TBMM KİT Komisyonu'nda MKE hakkında bilgilendirmede bulunan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, "Avrupa Birliği, 10 yıl içinde silahlanacak. 8 milyar avro bütçe ayırdılar. Biz Makine ve Kimya olarak bu bütçeden pay almak istiyoruz" diye konuştu.





AVRUPA'DA ŞİRKET KURMA HEDEFİ

Önümüzdeki yıllarda Avrupa'da yeni şirketler kuracaklarına ve ortaklılar oluşturacaklarına işaret eden Kavaklıoğlu, büyük bir açılım yapacaklarını kaydetti. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ise kurumun sene başında dijital dönüşümünü tamamlayarak, bulut sistemin üçte ikisini bitirdiklerini söyledi.





ÜRETİM KAPASİTESİ 3 KAT ARTACAK

Kalan üçte 1'lik bir sürecin 2026 sonunda tamamlandığında MKE'nin üretim kapasitesinin 3 katı artacağını ifade etti. Keleş, "2026 Aralık'ta dijitalleşme süreci de tamamlanmış olacak. O süreç tamamlandığında Makine Kimya sadece savunma sanayisinde değil, diğer firmalar nezdinde de dijital dönüşümünü bu seviyeye eriştirmiş ilk firma olacak" bilgisini verdi.





AR-GE'YE DÖRT YENİ MERKEZLE YATIRIM

Vekillerden gelen soruları yanıtlayan Keleş, Ar-Ge yatırımlarına yönelik biri İstanbul'da üçü Ankara'da olmak üzere 4 araştırma merkezi oluşturduklarını söyledi. Keleş, "Ankara'da Tandoğan'da ileri malzemelerle ilgili bir merkez kurduk. Elmadağ'da enerjik malzemelerle yani patlayıcılarla ilgili sıfırdan bir kampüs kuruluyor. Her iki merkezde de Enerjik Malzemeler Araştırma Merkezi adıyla bilinen prototipleme atölyeleri hazırlanıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kampüsünde su altı insansız sistemlere ilişkin olarak bir merkez var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de manyetik malzemelerle ilgili bir merkez kuruyoruz" ifadelerini kullandı.



