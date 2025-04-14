HÜRKUŞ yeni boyasıyla havalandı: Yeni tasarımıyla daha güçlü ve daha özgüvenli bir şekilde görevine hazır

TUSAŞ tarafından geliştirilen milli eğitim uçağı HÜRKUŞ, yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı. TUSAŞ tarafından görüntüler paylaşılarak, "Yeni tasarımıyla daha güçlü, daha kararlı ve daha özgüvenli bir şekilde görevine hazır" denildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli eğitim uçağı HÜRKUŞ, yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı.
TUSAŞ'ın yaptığı paylaşımda, "Yeni tasarımıyla daha güçlü, daha kararlı ve daha özgüvenli bir şekilde görevine hazır! Her detayıyla mühendislik vizyonumuzu ve teknolojideki kararlılığımızı yansıtan HÜRKUŞ, geleceğin havacılık projelerine ilham kaynağı olmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.