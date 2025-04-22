Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Piyasalar güne nasıl başladı?

Piyasalar güne nasıl başladı?

09:1722/04/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Serbest piyasada 38,2490 liradan alınan dolar, 38,2510 liradan satılıyor. 44,1420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,1440 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 38,1920 lira, avronun satış fiyatı ise 44,0020 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,2510 liradan, euro 44,1440 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,2490 liradan alınan dolar, 38,2510 liradan satılıyor.


44,1420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,1440 lira olarak belirlendi.


Dün doların satış fiyatı 38,1920 lira, euronun satış fiyatı ise 44,0020 lira olmuştu.


Küreselde piyasalar karışık

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması ve ABD'nin ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.


ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikasından kaynaklanan belirsizlikler devam ederken, Fed ve Trump arasında politika uyumsuzluğu olabileceği endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.



#Avro
#Dolar
#Piyasalar
#Serbest Piyasa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin yatacağı tarih: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?