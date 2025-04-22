Piyasalar güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 38,2490 liradan alınan dolar, 38,2510 liradan satılıyor. 44,1420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,1440 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 38,1920 lira, avronun satış fiyatı ise 44,0020 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,2510 liradan, euro 44,1440 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,2490 liradan alınan dolar, 38,2510 liradan satılıyor.
44,1420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,1440 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,1920 lira, euronun satış fiyatı ise 44,0020 lira olmuştu.
Küreselde piyasalar karışık
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması ve ABD'nin ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.
ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikasından kaynaklanan belirsizlikler devam ederken, Fed ve Trump arasında politika uyumsuzluğu olabileceği endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.