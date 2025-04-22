Karadeniz gazında üretim 2 katına çıktı

Sakarya Gaz Sahası’ndaki doğal gaz Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için hayati öneme sahip. Keşifle birlikte üretimin artırılması için seferberlik ilan edilirken, son 1 yılda günlük gaz üretiminde yüzde 110 artış meydana geldi. 29 Nisan 2024’te sahada günde 4,5 milyon metreküp doğal gaz üretilirken, bugün itibarıyla üretim 9,5 milyon metreküpe yükseldi. Sakarya Gaz Sahası’nda ilk fazın tamamlandığını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz gazının 4 milyonu aşkın haneye ulaştığını dile getirdi. Bayraktar, “Yaklaşık 9,5 milyon metreküplük bir günlük üretimle şu anda artık ikinci fazın üretimine yani bunu 2 katına çıkaracak üretim aşamasının faaliyetlerine devam ediyoruz” dedi.





İLMEK İLMEK İŞLENİYOR

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolundaki en önemli kilometre taşlarından olan Sakarya Gaz Sahası’nda üretim hızla artıyor. 20 Nisan 2023’te şebekeye dahil olan Karadeniz gazının üretimini artırmak için o günden bu yana çalışmalar kesintisiz şekilde sürerken, yaşanan gelişme rakamlara da yansıyor. 21 Nisan 2023’te günlük 4 milyon metreküp üretim gerçekleştirilirken, bu rakam 29 Nisan 2024’te 4,5 milyon metreküpe ulaştı. İki ay sonrasında 30 Haziran 2024’te günlük üretim 5,5 milyon metreküp seviyesini görürken, 17 Ağustos 2024’te 6 milyon metreküp günlük üretim kapasitesine ulaşıldı. 2024’ün sonu itibarıyla üretim 7 milyon metreküpe yükselirken, Bakan Bayraktar, bugün itibarıyla günlük üretimin 9,5 milyon metreküpe yükseldiğini açıkladı.





SENEYE 20 MİLYON METREKÜPE ÇIKACAK

Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu, Eylül ayında Çanakkale’ye gelmişti. Burada bir tersanede bakım ve modernizasyon işlemleri devam eden platformun 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası’nda görevine başlaması planlanıyor. Platform, devreye girmesiyle birlikte günlük ilave 10 milyon metreküplük üretim yapacak. Böylece 2026’daki toplam üretim 20 milyon metreküpe çıkacak. 2028 yılında da günlük üretimin 40 milyon metreküpü bulması ve tüm hanelerin enerji ihtiyaçlarının Sakarya Gaz Sahası’ndan karşılanması hedefleniyor.



