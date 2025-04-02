Avrupa’ya Suriye üzerinden gaz

Katar’ın zengin doğal gaz kaynakları Suriye üzerinden Avrupa’ya ulaşacak. Katar’dan başlayıp Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak doğal gaz hattı projesi, Suriye’nin devrik başkanı Beşşar Esed tarafından 2009 yılında siyasi gerekçelerle reddedilmişti. Bölgedeki diplomatik dengelerin değişmesiyle bu proje yeniden masaya yatırıldı. Türkiye’nin diplomatik girişimleri ve Suriye'deki yeni siyasi yapı, tarihi enerji projesini yeniden gündeme taşıdı. Ankara ile Şam yönetimi arasında gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde, doğal gaz boru hattı projesinin yeniden canlandırılmasına yönelik prensipte anlaşmaya varıldı. Projenin kalbinde ise Suriye'nin Akdeniz kıyısında yer alan, Türkiye’nin işleteceği Tartus Limanı bulunuyor.





KRİTİK LİMAN TÜRKİYE’NİN

Katar gazının, Suriye'nin Tartus Limanı üzerinden Türkiye’ye, oradan da Avrupa’ya ulaştırılması planlanıyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye doğal gazın denizden karaya taşınmasında kilit rol oynayacak Tartus Limanı’nın işletmesini üstlenecek. Bu adım, hem Suriye ekonomisine katkı sağlayacak hem de Türkiye’nin enerji lojistiğindeki rolünü güçlendirecek. Limanın modernizasyonu ve enerji taşımacılığına uygun hale getirilmesi için Türk şirketlerinin devrede olacağı, Türkiye’nin liman üzerinden Avrupa pazarına doğrudan doğal gaz aktarımında köprü görevi göreceği ifade ediliyor. Katar gazının bu liman üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması bölgesel barış ve ekonomik kalkınma açısından da tarihi adım olarak değerlendiriliyor.





Alternatif koridor

Dünyanın en büyük LNG üreticilerinden olan Katar, Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltma çabaları kapsamında önemli tedarikçi haline geldi. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra enerji güvenliğini masaya yatıran Avrupa Birliği, alternatif tedarikçi ve güzergâh ararken, Türkiye'nin öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan bu proje, Avrupa için hayati önemde. Katar gazı, Tartus-Türkiye hattı üzerinden Avrupa’ya ulaştığında, enerji arz güvenliğinde yeni bir sayfa açılacak.



