Bakan Bayraktar: Petrol, gaz arama ve üretiminde yeni adımlar atacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum'da katıldığı iftar programında petrol, gaz arama ve üretiminde yeni adımlar atacaklarını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret ve iftar programına katılmak üzere Erzurum'a geldi. Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzalayan Bakan Bayraktar, Vali Mustafa Çiftçi'den şehrin sorunlarına yönelik brifing aldı. Bakan Bayraktar, Atatürk Üniversitesi kampüs alanı içindeki Darülfünun Camisi'nde düzenlenen çocuklarla cami şenliğine katıldı. Bakan Bayraktar, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'la çocuklara horoz şekeri, pamuk şekeri ve çeşitli hediyeler verdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Mehmet Sekmen'den çalışmaları hakkında bilgi alan Bayraktar, AK Parti İl Teşkilatını ziyaret ederek partililerle görüştü.
'TÜRKİYE ÜÇ KONUDA KENDİ KENDİNE YETEN ÜLKE OLMAK ZORUNDA'
Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kafe25'te düzenlenen iftar yemeğine katılan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin son 22 yılda 230 milyar dolarlık bir ekonomiden 1.3 trilyon dolarlık bir ekonomiye geldiğini söyledi.
Büyüyen Türkiye'nin ihtiyaçlarının arttığını ifade eden Bayraktar, “Enerjiye olan talep her geçen gün artıyor. Şimdi 2002'de Erzurum'un elektrik tüketimine baktım bir de bugüne baktım. Arada ciddi bir artış. Doğalgaz zaten o gün hiç yoktu. Doğalgaz 2004'te Erzurum'a geldi. Hamdolsun 20 ilçede doğalgaz var. Daha gidecek yerimiz var. Doğalgaz tüketimimiz de artıyor. Dolayısıyla biz ülkemizin ekonomisini bu kadar büyütürken şimdi çok önemli bir dönüşümün kavşağındayız. Bu dönüşümde Türkiye'nin aslında özellikle ekonomik bağımsızlığını kazanma mücadelesi, o aşamada. Şunu kastediyorum. Türkiye üç konuda kesinlikle kendi kendine yeten bir ülke olmak zorunda. Bunlardan bir tanesi milli güvenlik meselesi olan savunma sanayimizi oluşturuyor. Yani Türkiye hiç kimseye muhtaç olmadan kendi güvenliğini sağlayabilme noktasında olması lazım. Hamdolsun hepiniz yakinen takip ediyorsunuz.
Çünkü üç tane çok önemli proje Erzurum'dan geçiyor. Birisi TANAP. Doğalgaz boru hattı. TANAP, Türkiye için ve Avrupa'nın arz güvenliği için önemli. Bir diğer proje Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı projesi. Yine Erzurum'dan geçiyor. Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı projesi ülkemizin doğal gaz arzı için fevkalade önemli. Ama ithal kaynaklarla Türkiye'ye enerji sağlamanın ötesinde şimdi Türkiye özellikle son on yılda enerjide de bağımsızlık yolunda büyük bir hamle ortaya koyuyor” diye konuştu.
MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKALARI
Milli Enerji ve Maden Politikası Stratejisi'nin önemini anlatan Bayraktar, şunları söyledi:
Erzurum ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in anlattığı projelerden memnuniyetini dile getiren Bayraktar, “Bugün burada çok mutlu oldum. Mehmet Sekmen başkanımız çok güzel projelerden bahsetti. Genelde biz gittiğimiz belediyelerde altyapı konuşuruz. Burada çok daha yenilikçi şeyler konuştuk. Enerji, tarım alanında. Bunlar bizim için gelecek için ümit var olacağımız projeler. Türkiye'nin sanayisini mutlaka katma değerli hale getirmesi gerekiyor. Yani adam bu telefonu yapıyor, on dolara mal ediyor ama bin doları satıyor. Biz de artık ihracatımızı, üretimimizi böyle katma değerli hale getirmemiz lazım. Türkiye emin olun güçlü bir şekilde bu yolda gidiyor. Biz milletçe kenetlendiğimiz zaman, bir arada olduğumuz zaman ve kararlılıkla bu hedefleri yürüdüğümüz zaman bunların hepsinden inanıyorum ki netice alacağız” dedi.
'GABAR ÖNEMLİ BİR BAŞARI HİKAYESİ'
Gabar'ın Türkiye için önemli bir başarı hikayesi olduğunu kaydeden Bayraktar, “Biz çok kısa bir süre önce bu petrol ve gaz işinde Gabar dedik. Gabar, önemli bir başarı hikayesi. Şimdi o dağlarda çocuklarımız için eskiden terör tek çıkış yoluydu. Dağlar onlar için tek çıkış yoluydu. Şimdi o insanlar, o çocuklarımız büyük bir heyecan ve ümit içerisinde artık hayal kurabilir hale geldi. Çünkü üç bin tane gencimize orada istihdam sağlıyoruz. Üretimimizin arttığı bir dünyayı düşünüyoruz. Yeni adımlar atacağız petrol ve gaz aramacılığında, üretiminde. Onunla beraber de o koyduğumuz hedef Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak. Türkiye'yi mutlaka kendi kendine yeter bir ülke olma noktasına inşallah hep birlikte getireceğiz. Biz bu anlamda Cumhurbaşkanımızın büyük bir hizmet hareketi olarak, bir kadro hareketi olarak bu çabanın içerisindeyiz” diye konuştu.