Bakan Bayraktar: Petrol, gaz arama ve üretiminde yeni adımlar atacağız

Türkiye savunma sanayinde çok büyük bir hamle yaptı. Şu anda neredeyse yüzde 80'lerde olan dışa bağımlılığını yüzde 20'lere kadar düşürdü. Türkiye çok önemli bir savunma sanayi ihracatçısı konumuna geldi. Bu tabii ki ülkemiz için hem ekonomik anlamda bir güç hem de milli güvenlik anlamında çok önemli bir güç. Bir başka husus Türkiye'nin gıda güvenliği meselesi. Yani aslında biz bir tarım ülkesiyiz. Erzurum'dayız. Erzurum bir tarım kenti. Türkiye'nin gıda güvenliğini ve kendine yetebiliyor olmasını sağlıklı, sürdürülebilir uzun vadeli bir şekilde sağlaması önem arz ediyor. Yani güvende olacağız, gıda arzında sıkıntımız olmayacak. Elbette gıdaya erişimde bir sıkıntı yaşamıyoruz ama fiyatlarında düşük olması erişilebilir olması, vatandaşlarımızın gıdadan kaynaklı bir sıkıntı yaşamaması önemli. Üçüncü konu benim alanım. O da enerji güvenliği. Türkiye talebi bu kadar artarken enerjiye olan ihtiyacını da mutlak suretle dışa bağımlı olarak değil, dışarıdan ithal ederek değil, kendi imkan ve kabiliyetleriyle sağlaması lazım. Tabii bu kolay yapılabilir bir şey değil. Türkiye petrolünün neredeyse yüzde 90'ının doğalgazın neredeyse tamamına yakınını kısa bir süre öncesine kadar dışarıdan ithalatla karşılıyordu. O anlamda Erzurum'un özel bir yeri var. Türkiye'nin arz güvenliğine önemli bir katkısı var.