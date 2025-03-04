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EPDK'dan Gaziantep'teki doğal gaz faturalarına soruşturma

EPDK'dan Gaziantep'teki doğal gaz faturalarına soruşturma

20:364/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Gaziantep'te yüksek geldiği için şikayet alan doğal gaz faturaları için soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'te yüksek geldiği için şikayet alan doğal gaz faturaları için soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te vatandaşlar, özellikle son iki aylık dönemde doğal gaz faturalarının yüksek tutarda geldiğini belirtip yetkililere çağrıda bulundu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, vatandaşların şikayetleri üzerine EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile görüştüğünü ve konu hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Gaziantepli vatandaşlar, özellikle sosyal medya platformlarında son dönemde gelen doğal gaz faturalarının yüksek meblağlara ulaştığını iddia etti.

Önceki aylara kıyasla kullanımlarında artış olmadığını iddia eden vatandaşlar, fiyatlarda ise tam tersi bir durum olduğunu belirtti.

EPDK'dan soruşturma

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, vatandaşların şikayetleri üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ile görüştüğünü ve konu hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

X hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Gül,
"Gaziantep’te vatandaşlarımızın şikayetçi olduğu doğalgaz faturalarıyla ilgili olarak EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz Beyefendi ile gerçekleştirdiğimiz görüşme neticesinde konu hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldı. EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz Beyefendi’ye ilgileri için teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın her an yanında olmaya ve konuyu takip etmeye devam edeceğiz."
ifadelerini kullandı.


#Gaziantep
#EPDK
#Soruşturma
#Abdulhamit Gül

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