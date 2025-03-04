"Gaziantep’te vatandaşlarımızın şikayetçi olduğu doğalgaz faturalarıyla ilgili olarak EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz Beyefendi ile gerçekleştirdiğimiz görüşme neticesinde konu hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldı. EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz Beyefendi’ye ilgileri için teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın her an yanında olmaya ve konuyu takip etmeye devam edeceğiz."