Gaziantep'te vatandaşlar, özellikle son iki aylık dönemde doğal gaz faturalarının yüksek tutarda geldiğini belirtip yetkililere çağrıda bulundu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, vatandaşların şikayetleri üzerine EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile görüştüğünü ve konu hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Gaziantepli vatandaşlar, özellikle sosyal medya platformlarında son dönemde gelen doğal gaz faturalarının yüksek meblağlara ulaştığını iddia etti.
Önceki aylara kıyasla kullanımlarında artış olmadığını iddia eden vatandaşlar, fiyatlarda ise tam tersi bir durum olduğunu belirtti.
EPDK'dan soruşturma
AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, vatandaşların şikayetleri üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ile görüştüğünü ve konu hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.