Su faturalarına elektrik modeli

Elektrik faturalarında bu ay başlayan tarifeye benzer uygulamanın seneye su faturalarında da uygulanması bekleniyor. Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, bir grup gazeteciye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yıl sonuna uzattığı suda ‘kirleten öder’ sisteminin de olduğu atık su tesislerine ilişkin yönetmelik değişikliğini değerlendirdi.

TAHSİLATI 'BERTARAF BEDELİ' ÜZERİNDEN YAPILACAK

Öner, 2026’da devreye alınması planlanan düzenleme kapsamında katı atıkların toplanmasını ve bertarafını da içerecek şekilde su faturalarına “Çevre Temizlik Vergisi, katı atık toplama bedeli ve katı atık bertaraf bedeli”nin tek kalemde toplanarak tahsil edilmesinin planlandığını anlattı. Öner, hayata geçecek uygulamanın önemine değinerek, “Atıksu ve evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında tam maliyet esaslı tarifeye göre belirlenen toplam sistem maliyetini karşılamak üzere evsel katı atık ve atık su hizmetlerinden yararlananlar artık kullanımına göre artacak bedellerle karşı karşıya kalacak" ifadelerini kullandı.

TASARRUFUN ARTMASI AMAÇLANIYOR

Öner yeni süreç konusunda şu bilgileri verdi: "Yani bakanlık bu düzenlemeyle hem su tasarrufunu artırmayı hedeflerken hem de daha fazla su tüketen, çöp çıkarandan ‘kirleten öder’ ilkesiyle daha fazla bedel alınmasını planlıyor. Buradaki bedelin yüzdelik olması planlandığından su faturası arttıkça alınacak bedel de artacak." Öner, belediyelerin bu kapsamda elde ettiği gelirleri atık su ve evsel katı atık hizmetlerinin dışında bir işte kullanamayacağını anlattı.

İsrafı önlemek için önemli bir adım

Söz konusu uygulamanın özellikle aşırı su tüketimi önlemesi beklenirken, kullanım artıkça faturanın da yükselecek olması su harcamalarını kontrol altına alabilir. Kuraklıkla mücadele konusunda su yönetimi açısından söz konusu kararın önemine dikkat çekiliyor. Tüketicilerin su tüketimine dikkat edecek olması benzer şekilde tarımsal sulamadaki israfı da etkileyebilir.







