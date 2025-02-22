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İki yıl sonra yeniden: Irak petrolü Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edilecek

İki yıl sonra yeniden: Irak petrolü Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edilecek

18:1822/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
AA
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Irak petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının başlatılmasına yönelik prosedürler tamamlandı.
Irak petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının başlatılmasına yönelik prosedürler tamamlandı.

Irak Petrol Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) üretilen petrolün Ceyhan Limanı üzerinden yeniden ihraç edilmesi için gerekli prosedürlerin tamamlandığını açıkladı. Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatına ilişkin Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin aldığı kararın ardından, 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na yapılan petrol sevkiyatı durdurulmuştu.

Irak Petrol Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, IKBY'de üretilen petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik prosedürlerin tamamlandığı ifade edildi.

Ceyhan Limanı üzerinden ihracatına başlanacak

Bakanlık ayrıca, IKBY yetkililerinden, işletilen sahalardan üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı ve Ceyhan Limanı üzerinden ihracatına başlanması için Irak Petrol Pazarlama Şirketi'ne (SOMO) devredilmesini talep etti.

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Irak'tan Türkiye'ye 25 Mart 2023'te duran petrol ihracatının bir hafta içinde başlayacağını belirtmişti.

Irak Meclisi, IKBY'den her bir varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onaylamıştı.

Petrol akışı neden durdu?

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının Irak'a 23 milyar dolardan daha fazla ekonomik zarara neden olduğu tahmin ediliyor.



#Irak
#Petrol
#Ceyhan Limanı
#Türkiye

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