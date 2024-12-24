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TPAO'dan yeni petrol hamlesi: Bir ilimizde petrol arama sahası genişletildi

TPAO'dan yeni petrol hamlesi: Bir ilimizde petrol arama sahası genişletildi

11:1124/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
AA
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TPAO'nun Antalya'da petrol arama ruhsatına 31 bin 152 hektarlık yeni alan eklendi.
TPAO'nun Antalya'da petrol arama ruhsatına 31 bin 152 hektarlık yeni alan eklendi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Antalya sınırlarında yer alan petrol arama sahasına 31 bin 152 hektarlık saha ilave edildi. Böylece toplam arama alanı 62 bin 353 hektara ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nın Antalya sınırları içinde sahip olduğu 31 bin 201 hektarlık petrol arama ruhsatına, 31 bin 152 hektarlık yeni alan eklendi. Böylece toplam arama alanı 62 bin 353 hektara ulaştı.

Antalya sınırlarında bulunan mevcut petrol arama sahasına eklenen yeni alanla birlikte TPAO, bölgenin hidrokarbon potansiyelini değerlendirmeyi hedefliyor.

#Resmi Gazete
#TPAO
#Petrol

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