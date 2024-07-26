Bakan Bayraktar Karadeniz'deki müjdeyi duyurdu: Yeni lokasyon keşfedildi

Karadeniz'de yeni keşif
* Yeni doğalgaz gemisi hafta başı geliyor.
* Yeni keşif kuyuları, yeni sondajlarımız olacak. Gaz için farklı sahalarda çalışıyoruz. Rize açığında yeni lokasyon keşfettik.
* 2 milyon varil doğalgaz ve petrol ihtiyacımız var. İhtiyacımızın 8'de 1'ini üretiyoruz. Önce Karadeniz ve Akdeniz gazı devreye alınacak. Karadeniz ve Akdeniz sonrası hedef Ege'dir.
* Hedef Gabar'da günlük 100 bin varil. 40 kuyuda günlük 45 bin varil üretime ulaştık.
* Somali'den 3 deniz alanında imtiyaz ve ruhsat aldık.