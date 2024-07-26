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Ekonomi

Bakan Bayraktar Karadeniz'deki müjdeyi duyurdu: Yeni lokasyon keşfedildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rize açıklarında yeni bir doğal gaz lokasyonu keşfedildiğini duyurdu. Ayrıca, bakan Bayraktar yeni doğal gaz gemisinin hafta başında Türkiye'ye ulaşacağını belirtti.

Lokman Özdemir
10:51 - 26/07/2024 vendredi
Güncelleme: 11:07 - 26/07/2024 vendredi
Yeni Şafak
Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı
Alparslan Bayraktar
, katıldığı televizyon programında Karadeniz'deki doğal gaz keşfi ve Türkiye'nin enerji alanındaki yatırımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC dönüşü müjdesini verdiği yeni doğalgaz gemisi ile ilgili bilgi veren Bakan Bayraktar,
"Önümüzdeki hafta başı geliyor."
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC dönüşü önemli mesajlar: Yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz o üssü görmeleri yetecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından uçakta aralarında Yeni Şafak Gazetesi Ekler Sorumlusu Ayşe Olgun'un da olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Yunanistan'la Larnaka kıyılarında deniz üssü inşa etme girişimiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını Kuzeyde yaparız. Mesela yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz. Sakarya Gaz Sahası’ndaki gaz üretiminde kullanılacak, yüzer gaz işletme platformu gemisi. Yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'de olacak. 300 metre boyunda 58 metre genişliğinde. 5 milyon hane halkına yetecek kadar doğalgazı üretecek bu platform belki orada 15-20 yıl kalacak. Adeta bir üs gibi. Önümüzdeki hafta yola çıkıyor ve Türkiye'ye gelecek. Zaten o üssü gördükleri zaman yeter onlara" dedi.


Karadeniz'de yeni keşif


Yeni keşiflerle ilgili de konuşan Bakan Bayraktar,
"Rize açığında yeni lokasyon keşfettik. Yeni keşiflerimiz ve yeni sondajlarımız olacak."
ifadelerini kullandı.


Bayraktar
"2 milyon varil doğalgaz ve petrol ihtiyacımız var. İhtiyacımızın 8'de 1'ini üretiyoruz. Önce Karadeniz ve Akdeniz gazı devreye alınacak. Karadeniz ve Akdeniz sonrası hedef Ege'dir."
dedi.

Bakan Bayraktar'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Yeni doğalgaz gemisi hafta başı geliyor.


* Yeni keşif kuyuları, yeni sondajlarımız olacak. Gaz için farklı sahalarda çalışıyoruz. Rize açığında yeni lokasyon keşfettik.


* 2 milyon varil doğalgaz ve petrol ihtiyacımız var. İhtiyacımızın 8'de 1'ini üretiyoruz. Önce Karadeniz ve Akdeniz gazı devreye alınacak. Karadeniz ve Akdeniz sonrası hedef Ege'dir.


* Hedef Gabar'da günlük 100 bin varil. 40 kuyuda günlük 45 bin varil üretime ulaştık.


* Somali'den 3 deniz alanında imtiyaz ve ruhsat aldık.



#Karadeniz
#Doğalgaz
#Alparslan Bayraktar
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