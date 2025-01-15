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TPAO'dan petrol atağı: Adıyaman ve Şanlıurfa'daki petrol işletme ruhsatı süresi uzatıldı

TPAO'dan petrol atağı: Adıyaman ve Şanlıurfa'daki petrol işletme ruhsatı süresi uzatıldı

09:3015/01/2025, Çarşamba
AA
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TPAO'nun Adıyaman ve Şanlıurfa'daki ARİ/TPO/K/M41-b3-1 pafta numaralı ve 10 Şubat'ta sona erecek petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı.
TPAO'nun Adıyaman ve Şanlıurfa'daki ARİ/TPO/K/M41-b3-1 pafta numaralı ve 10 Şubat'ta sona erecek petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman ve Şanlıurfa'da yer alan petrol işletme sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Adıyaman ve Şanlıurfa'daki ARİ/TPO/K/M41-b3-1 pafta numaralı ve 10 Şubat'ta sona erecek petrol işletme ruhsatının süresi, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 10 Şubat 2035'e kadar uzatıldı.

#Resmi Gazete
#TPAO
#Adıyaman
#Şanlıurfa

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