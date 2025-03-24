Doğal gaz üretimi nisanda yüzde 25 artacak

Milli Türk Talebe Birliği tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Bayraktar, Türkiye'nin genç nüfusu, büyüyen ekonomisiyle enerji talebinin arttığını, petrol ve doğal gaz talebinde son 23 yılda 3 kat artış yaşandığını ifade etti. 2016'da uygulamaya aldıkları Milli Enerji ve Maden Politikası ile Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak ve enerjide bağımsız bir ülke kurmak hedefiyle yola çıktıklarını dile getiren Bayraktar, "Enerjideki bağımsızlık meselesi bizim için bir milli güvenlik meselesidir” diye konuştu.