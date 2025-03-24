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Doğal gaz üretimi nisanda yüzde 25 artacak

Doğal gaz üretimi nisanda yüzde 25 artacak

04:0024/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Alparslan Bayraktar.
Alparslan Bayraktar.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki mevcut üretimle 3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşıladıklarını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “İnşallah nisanda bir kilometre taşına ulaşacağız. Bugünkü üretimi yüzde 25 artıracağız” dedi.

Milli Türk Talebe Birliği tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Bayraktar, Türkiye'nin genç nüfusu, büyüyen ekonomisiyle enerji talebinin arttığını, petrol ve doğal gaz talebinde son 23 yılda 3 kat artış yaşandığını ifade etti. 2016'da uygulamaya aldıkları Milli Enerji ve Maden Politikası ile Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak ve enerjide bağımsız bir ülke kurmak hedefiyle yola çıktıklarını dile getiren Bayraktar, "Enerjideki bağımsızlık meselesi bizim için bir milli güvenlik meselesidir” diye konuştu.

2028’DE 5 KATA ÇIKACAK

21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası adını verdikleri sahada Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştir-diklerine dikkati çeken Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Gazı 3 yıldan kısa bir süre içerisinde karaya getirdik. Bugün 3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendimiz karşılar hale geldik. İnşallah nisanda bir kilometre taşına ulaşacağız. Bugünkü üretimi yüzde 25 artıracağız. 2028'de bugünkünün 5 katı gaz üreterek Türkiye'nin konutlarda kullandığı gazı kendi gazımızdan sağlıyor olacağız.”




#Doğal Gaz
#Ekonomi
#Sakarya Gaz Sahası

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