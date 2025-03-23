İstanbul'a yeni metro müjdesi

İstanbul'da Bosna Bulvarı'ndan Ümraniye Spor Köyü’ne ulaşım sağlayacak yeni bir metro hattı daha inşa edilecek. AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı Teşkilat Sahur Programı'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hattını Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak raylı sistem hattı projesinin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti. Uraloğlu, "Bu kararla Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonlarını hizmete alarak İstanbul'a 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece 4,5 kilometrelik yeni hat ve mevcut çalışma olan hatlarımız ile birlikte yapımı devam eden hat uzunluğumuz 26,5 kilometreye çıkacak. İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu da 188,3 kilometreye ulaşacak. Yeni projemiz Altunizade’den Ümraniye Spor Köyü’ne kesintisiz bir metro ulaşımı sağlayacak. Ümraniye’nin en yoğun mahallelerinde metro artık yürüme mesafesinde olacak" dedi.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ VE VALİLİK TALEP ETTİ

"Yine her zamanki gibi malum çevrelerin projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden aldığımıza dair yalanlarıyla büyük bir dezenformasyon ile karşı karşıyayız" ifadesini kullanan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakın Altunizade- Çamlıca Cami- Bosna Bulvarı hattı projesini geçmişte büyükşehrin talebi üzerine Bakanlık olarak biz yapıyoruz ve hayata geçiriyoruz. Gerek şehircilik gerekse kentin değişen ihtiyaçları noktasında Ümraniye Belediyemiz ve İstanbul Valiliğimiz bu hattın Topağacı Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Ümraniye Spor Köyüne kadar uzatılmasıyla ilgili bir talepte bulundu. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne kafasında, ne gelecek planlamasında böyle bir

proje yok."

SARIYER-KİLYOS ARASI 5 DAKİKAYA DÜŞECEK

Marmaray'la kıtaları birleştirdiklerini, Avrasya Tüneli'yle 5 dakikada Asya'dan Avrupa'ya geçtiklerini aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti: "İstanbul Havalimanı'yla gökyüzünde sınırları aştık, Çamlıca Kulesi'yle iletişimi zirveye taşıdık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi projelerle İstanbul'u yeniden inşa ettik. Yapım çalışmalarına devam ettiğimiz Kuzey Marmara Otoyolumuzun son kısmını oluşturan Nakkaş-Başakşehir Kesimi tamamlandığında TEM Otoyolu'nda trafiğin rahatlamasını temin edecek, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşımı kolaylaştıracağız. Sarıyer'de Çayırbaşı Tüneli'nin çıkışında başlayan ve Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde inşa ettiğimiz Sarıyer-Kilyos Tüneli ve Bağlantı Yolu Projemiz de devam ediyor. Bu proje bittiğinde mevcut seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz."

Trafiği rahatlatmanın anahtarı raylı projeler

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un trafiğini rahatlatmanın en büyük anahtarının hiç şüphesiz kent içi raylı ulaşım projeleri olduğuna işaret etti. Marmaray'la asrın projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti: "Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İstanbul Havalimanı-Arnavutköy kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu gibi bugüne kadar 161,8 kilometre raylı sistem hattını tamamlayıp hizmete sunduk ama durmuyor, devam ediyoruz. Şu anda, Halkalı-İstanbul Havalimanı hattımızın Halkalı-Arnavutköy Kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere 22 kilometre hatta yapım çalışmalarına devam ediyoruz."







