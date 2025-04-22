Trump yönetiminin fon kesintisine karşı harekete geçen Harvard, federal hükümete dava açtı. Üniversite, siyasi baskıya boyun eğmeyeceklerini duyurdu.
Vergi muafiyeti de hedefte
Dava dilekçesinde, “Hükümet, Harvard’ı kendi ideolojik çizgisine uydurmak için federal fonları bir tehdit unsuru olarak kullanmaktadır” ifadeleri yer aldı.
Trump yönetiminden ‘antisemitizm’ savunması
Trump yönetimi, üniversitelere yönelik bu adımlarını Filistin destekçisi kampüs eylemleri ve çeşitlilik politikalarıyla gerekçelendiriyor. Harvard, 8,7 milyar doları aşan fonların nasıl harcandığına ilişkin federal soruşturmanın hedefi haline gelmişti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Harvard’a yapılan fon kesintisini “antisemitizmle mücadele” kapsamında savundu. Öte yandan, ABD Gelir İdaresi de Harvard’ın vergi muafiyetini iptal etmeyi değerlendirdiklerini açıkladı.