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Harvard’dan Trump’a dava: 2,2 milyar dolarlık fon krizi

Harvard’dan Trump’a dava: 2,2 milyar dolarlık fon krizi

10:0622/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Harvard Üniversitesi, Trump yönetiminin federal fonları dondurma kararına karşı yargıya başvurdu. Üniversite, hükümetin akademik özgürlüğü tehdit ettiğini savundu.
Harvard Üniversitesi, Trump yönetiminin federal fonları dondurma kararına karşı yargıya başvurdu. Üniversite, hükümetin akademik özgürlüğü tehdit ettiğini savundu.

Trump yönetiminin fon kesintisine karşı harekete geçen Harvard, federal hükümete dava açtı. Üniversite, siyasi baskıya boyun eğmeyeceklerini duyurdu.

Harvard Üniversitesi Rektör Vekili Alan Garber yaptığı açıklamada,
Trump yönetiminin yasa dışı taleplerini yerine getirmeyi reddettiklerini
ve bu nedenle baskıya maruz kaldıklarını ifade etti. Garber, hükümetin Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun dondurulduğunu, ayrıca 1 milyar dolarlık ek fonun da risk altında olduğunu bildirdi.
Harvard Üniversitesi

Vergi muafiyeti de hedefte

Garber, yalnızca fonların değil, Harvard’ın vergi muafiyetinin de hükümetin hedefinde olduğunu vurguladı. Eğitim, sağlık ve araştırma alanlarında yürütülen çalışmaların bu siyasi hamlelerden zarar göreceğini belirten Garber,
bu adımların akademik özgürlüğe ciddi bir tehdit olduğunu
söyledi.

Dava dilekçesinde, “Hükümet, Harvard’ı kendi ideolojik çizgisine uydurmak için federal fonları bir tehdit unsuru olarak kullanmaktadır” ifadeleri yer aldı.


Trump yönetiminden ‘antisemitizm’ savunması

Trump yönetimi, üniversitelere yönelik bu adımlarını Filistin destekçisi kampüs eylemleri ve çeşitlilik politikalarıyla gerekçelendiriyor. Harvard, 8,7 milyar doları aşan fonların nasıl harcandığına ilişkin federal soruşturmanın hedefi haline gelmişti.


Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Harvard’a yapılan fon kesintisini “antisemitizmle mücadele” kapsamında savundu. Öte yandan, ABD Gelir İdaresi de Harvard’ın vergi muafiyetini iptal etmeyi değerlendirdiklerini açıkladı.





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