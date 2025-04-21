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Trump, dünyanın tarifeler konusundaki ciddiyetlerini fark etmesini olumlu değerlendirdi

Trump, dünyanın tarifeler konusundaki ciddiyetlerini fark etmesini olumlu değerlendirdi

09:4821/04/2025, Pazartesi
AA
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ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret ortaklarına yönelik karşılıklı tarife uygulamasındaki kararlılıklarının ciddiye alınmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ticaret partnerlerine uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını duyurduğu ve "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'dan bu yana birçok dünya lideri ve iş insanının kendisine tarifelerden muaf tutulma talebiyle geldiğini bildirdi.


Başkan Trump paylaşımında, "Dünyanın ciddi olduğumuzu bildiğini görmek güzel, çünkü biz ciddiyiz!" değerlendirmesinde bulundu.

Onlarca yıllık hataların düzeltilmesinin kolay olmayacağını belirten Trump, ABD zenginliğinin yeniden inşa edilmesi ve mütekabiliyetin sağlanması gerektiğini vurguladı.


Trump, yatırımcılara ABD'de üretim yapma çağrısında bulunarak, "En kolay yolu isteyenler için Amerika'ya gelin, Amerika'da üretin." ifadesini kullandı.



Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen orandaki gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.



#ABD Başkanı Donald Trump
#kurtuluş günü
#tarife
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