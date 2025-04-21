Trump, dünyanın tarifeler konusundaki ciddiyetlerini fark etmesini olumlu değerlendirdi

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ticaret partnerlerine uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını duyurduğu ve "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'dan bu yana birçok dünya lideri ve iş insanının kendisine tarifelerden muaf tutulma talebiyle geldiğini bildirdi.