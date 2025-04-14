ABD Başkanı Trump: İran sorununu çözeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın zengin ve büyük bir ülke olmasını istiyorum fakat tek bir şey, çok basit bir şey var, nükleer silahları olamaz" dedi. Sözlerinin devamında 'İran sorununu' çözeceğini vadeden Trump, "Bizimle barışmak istiyorlar ama nasıl yapacaklar bilmiyorlar" diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'yi başkent Washington D.C.'deki Beyaz Saray'da konuk etti.
Oval Ofis'te basına konuşan Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Üç kişi yüzünden milyonlarca insan öldü, bir numara Putin, iki numara ne yaptığını bilmiyor olsa da Joe Biden ve üç numara Zelenskiy.
Sizden 20 kat büyük birine karşı savaş başlatıp sonra da insanların size füze vermesini umamazsınız.
İran nükleer silahtan vazgeçmeli yoksa sert bir cevapla karşılaşacak.
İran'ın zengin ve büyük bir ülke olmasını istiyorum fakat tek bir şey, çok basit bir şey var, nükleer silahları olamaz.
Bizimle barışmak istiyorlar ama nasıl yapacaklar bilmiyorlar."
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