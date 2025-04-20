Trump Paskalya mesajında Biden ve muhalefete giydirdi: Moron radikal sol çılgınlar

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Ülkemize katilleri, uyuşturucu baronlarını, tehlikeli mahkumları, akıl hastalarını, tanınmış MS-13 çete üyelerini ve kadın dövenleri geri getirmek için çok çabalayan ve entrika çeviren radikal sol çılgınlar da dahil olmak üzere herkese mutlu Paskalyalar." ifadesine yer verdi.