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Trump Paskalya mesajında Biden ve muhalefete giydirdi: Moron radikal sol çılgınlar

Trump Paskalya mesajında Biden ve muhalefete giydirdi: Moron radikal sol çılgınlar

21:3020/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
AA
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Trump, Paskalya mesajında muhalefeti ağır ifadelerle hedef aldı.
Trump, Paskalya mesajında muhalefeti ağır ifadelerle hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Paskalya Bayramı'nı kutladığı sosyal medya paylaşımında, kendisine muhalif kesimleri hedef aldı. 'Radikal sol çılgınlar' şeklinde nitelendirdiği muhalefet grubuna seslenen Trump, "Uykucu Joe Biden, Amerika'ya karşı işlenmiş en felaket getiren eylem olarak tarihe geçecek olan Açık Sınır Politikası aracılığıyla, araştırılmadan ve kontrol edilmeden milyonlarca suçlunun ülkemize girmesine bilerek izin verdi." ifadesini kullandı.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Ülkemize katilleri, uyuşturucu baronlarını, tehlikeli mahkumları, akıl hastalarını, tanınmış MS-13 çete üyelerini ve kadın dövenleri geri getirmek için çok çabalayan ve entrika çeviren radikal sol çılgınlar da dahil olmak üzere herkese mutlu Paskalyalar." ifadesine yer verdi.

Yargı ve emniyet hedefinde

Başkan Trump, kutlama mesajında, ABD'ye yönelik "uğursuz saldırıların" devam etmesine izin verdiğini iddia ettiği bazı yargıç ve kolluk kuvvetlerini de "zayıf" ve "etkisiz" olarak nitelendirdi.

Biden'a saydırdı: Moron

Ayrıca mesajında, eski ABD Başkanı Joe Biden'a "moron" diye hitap eden Trump,
"Uykucu Joe Biden, Amerika'ya karşı işlenmiş en felaket getiren eylem olarak tarihe geçecek olan Açık Sınır Politikası aracılığıyla, araştırılmadan ve kontrol edilmeden milyonlarca suçlunun ülkemize girmesine bilerek izin verdi."
ifadesini kullandı.

Trump, Biden döneminde, ABD'yi aslında başka birinin yönettiğini ima ederken, 2020'deki başkanlık seçiminde "hile yapıldığı" iddialarını yeniden gündeme getirdi.



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