Maliyet azalırken gelir artacak: Trump kararları Türk ihracatçısına yarayacak

Küresel ticarette özellikle ABD ve Çin arasındaki tarife restleşmeleri doları baskılarken avrodaki yükseliş, Türk ihracatçısını destekliyor. Bu olumlu seyrin gelecek dönemde dış ticaret verilerine de yansımasının beklendiği ifade ediliyor. ABD ekonomisinde durgunluk yaşanabileceği endişelerinin etkisiyle ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi 99,014'e gerileyerek, son 3 yılın en düşük seviyesini test etti.





YATIRIMCI DOLARDAN UZAKLAŞIYOR

Dolardaki değer kaybı, yatırımcıların Donald Trump'ın korumacı politikalarına dolar varlıklarını satarak yanıt verdiğini ortaya koyarken, gelişen süreç dolar endeksinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Aynı dönemde avro/ dolar paritesi 1,1474 ile Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti, ardından 1,1365 seviyesinde dengelendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye yılın ocakmart döneminde 65 milyar 305,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamın yüzde 51'i ise Avrupa Birliği'ne (AB) yapıldı.





AVRO/DOLAR PARİTESİNDEKİ DEĞİŞİM OLUMLU YANSIR

Öte yandan, ihracatçının gerekli hammaddeyi dolarla alması maliyetleri düşürücü bir etki yapacak. Dış ticaretteki en önemli ortağımız AB'ye avro ile ürün satıyor olmamızın ihracatımıza olumlu yansıyacağı ifade ediliyor. Nitekim bu yılın Ocak-Mart döneminde dolar/avro paritesi 0,9473 avro iken ihracatın parite farkından doğan avro aleyhine oluşan durumdan olayı zararı 859 milyon dolardı. Bu rakam 2024 Ocak- Aralık döneminde parite farkından 120 milyon dolarlık bir fazla değer söz konusuydu. Avro/dolar paritesindeki değişimin önümüzdeki dönemde ihracatçı tarafına olumlu yansımalarının olması bekleniyor. Türkiye'nin ihracatında avronun payının daha yüksek olduğu için avronun dolar karşısında güçlenmesinin ihracatçılara döviz bazında olumlu bir katkı sağlıyor.





AVRONUN DEĞER KAZANMASI TİCARET DENGESİ İÇİN ÖNEMLİ

Bahçeşehir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Rahmi İncekara, girdilerini dolarla temin edip, ihracatını avro ile gerçekleştiren sektörlerin, avro/dolar paritesindeki avro lehine seyir nedeniyle olumlu tablonun etkisine girdiğini vurguladı. İncekara, "Avronun değer kazanmasıyla, sattığımız birim başına daha fazla dolar karşılığı kazanıyoruz. 1 birim ihracat yaparken, 1 birim ithalatı karşılarken belki şimdi 1 ihracatla 1,15 ithalatı karşılıyor olabileceğiz. Dolayısıyla Türkiye açısından cari açığı biraz daha azaltabilecek bir durum söz konusu" dedi.





HAM MADDE İTHALATINDA MALİYET DÜŞER

Pariterium Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol da Trump'ın gümrük tarifesi etkileri nedeniyle Çin'in rezervlerini altına çevirmesinin dolarda gevşemeye yol açtığını, bu durumun Türkiye açısından ham madde ithalatının dolarla gerçekleştirilmesi sebebiyle olumlu bir süreci beraberinde getirdiğini vurguladı. Avronun değer kazanması ve ihracatın fazla olmasının olumlu etkiler yarattığını dile getiren Demirkol, bunun dış ticaret açığının dengelenmesine katkı sağlayacağının altını çizdi.



