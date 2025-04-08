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Trump: Çin anlaşma yapmak istiyor aramalarını bekliyoruz

Trump: Çin anlaşma yapmak istiyor aramalarını bekliyoruz

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:418/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Çin'in tehditlerine Trump'tan cevap geldi.
Çin'in tehditlerine Trump'tan cevap geldi.

Gümrük tarifeleri ve jeopolitik gerilimlerle yeniden alevlenen ABD-Çin hattında tansiyon giderek yükselirken, Donald Trump’tan dikkat çekici bir açıklama geldi. ABD Başkanı Trump, Çin'in bir anlaşma yapmak istediğini ancak bu konuda ilerlemekte zorlandığını ifade etti.

ABD Başkanı
Donald Trump
, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Çin’e karşı dikkat çeken bir mesaj verdi.

Trump, Pekin yönetiminin ABD ile bir anlaşma yapmak istediğini ancak bunu başlatacak adımı atamadığını öne sürdü.


"Aramalarını bekliyoruz"


Başkan,
"Çin de bir anlaşma yapmayı çok istiyor ama bunu nasıl başlatacaklarını bilmiyorlar. Biz onların aramasını bekliyoruz. Bu gerçekleşecek!"
ifadelerini kullandı.


Bu açıklama, Trump'ın kapsamlı gümrük vergisi artışının piyasaları sarsmasından ve ekonomistlerin potansiyel bir durgunlukla ilgili uyarılarına neden olmasından birkaç gün sonra geldi. Trump gümrük vergilerinin Çin'in ticarette “onlarca yıllık suiistimalini” engellemek için gerekli olduğunu savunurken, sert tutumunun Amerikan imalatını yeniden inşa etmek ve küresel ekonomiyi yeniden dengelemekle ilgili olduğunda ısrar etti.



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