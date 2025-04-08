Trump: Çin anlaşma yapmak istiyor aramalarını bekliyoruz

Gümrük tarifeleri ve jeopolitik gerilimlerle yeniden alevlenen ABD-Çin hattında tansiyon giderek yükselirken, Donald Trump’tan dikkat çekici bir açıklama geldi. ABD Başkanı Trump, Çin'in bir anlaşma yapmak istediğini ancak bu konuda ilerlemekte zorlandığını ifade etti.
Trump, Pekin yönetiminin ABD ile bir anlaşma yapmak istediğini ancak bunu başlatacak adımı atamadığını öne sürdü.
"Aramalarını bekliyoruz"
Bu açıklama, Trump'ın kapsamlı gümrük vergisi artışının piyasaları sarsmasından ve ekonomistlerin potansiyel bir durgunlukla ilgili uyarılarına neden olmasından birkaç gün sonra geldi. Trump gümrük vergilerinin Çin'in ticarette “onlarca yıllık suiistimalini” engellemek için gerekli olduğunu savunurken, sert tutumunun Amerikan imalatını yeniden inşa etmek ve küresel ekonomiyi yeniden dengelemekle ilgili olduğunda ısrar etti.