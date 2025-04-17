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Trump: Japon yetkililerle tarifeler konusunda 'büyük ilerleme' sağlandık

Trump: Japon yetkililerle tarifeler konusunda 'büyük ilerleme' sağlandık

07:5117/04/2025, Perşembe
AA
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Trump, Japon yetkililerle tarifeler konusunda "büyük ilerleme" sağlandığını belirtti.
Trump, Japon yetkililerle tarifeler konusunda "büyük ilerleme" sağlandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Japon yetkililerle tarifeler konusunda yaptıkları görüşmede "büyük ilerleme" kaydedildiğini bildirdi. Trump, çarşamba günü sabah saatlerinde yaptığı bir başka paylaşımda, Japonya'nın tarifeler, askeri destek maliyeti ve ticaret adaleti konularını görüşmek üzere geldiğini belirtmişti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı
Trump, "Ticaret konusunda Japon delegasyonu ile bir araya gelmiş olmaktan büyük onur duyuyorum. Büyük ilerleme." ifadelerini kullandı.

Trump, çarşamba günü sabah saatlerinde yaptığı bir başka paylaşımda, Japonya'nın tarifeler, askeri destek maliyeti ve ticaret adaleti konularını görüşmek üzere geldiğini belirtmişti.

Japonya delegasyonu ile yapılacak toplantılara hazine ve ticaret bakanlarıyla birlikte kendisinin de katılacağını aktaran Trump, "Umarım Japonya ve ABD için iyi (harika) bir anlaşma sağlanabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD, Japonya'ya yüzde 24 oranında karşılıklı tarife açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da ABD'nin ticaret partnerlerine uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını duyurmuştu.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

Bu kapsamda, ABD'nin Japonya'dan ithalatına yüzde 24 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü.

Trump, 9 Nisan'da ise Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanacağını açıklamıştı.



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