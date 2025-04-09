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Çin'den ABD'ye 'tarife' uyarısı: Boyun eğmeyeceğiz

Çin'den ABD'ye 'tarife' uyarısı: Boyun eğmeyeceğiz

10:279/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
AA
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ABD Başkanı Trump, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, 4 Mart ise Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 20'ye yükseltmişti.
ABD Başkanı Trump, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, 4 Mart ise Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 20'ye yükseltmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek" dedi.

ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergisi oranı yüzde 104'e yükselmesi sonrası Çin'den yeni bir açıklama geldi.

Bakanlık sözcüsü Lin Jian, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu tarifelere dair yaptığı açıklama ABD'nin tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalıştığını belirten Jian,
"Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek"
dedi.

Jian, "ABD sorunu diyalog ve müzakere yoluyla çözmek istiyorsa eşitlik, saygı ve karşılıklı yarar sağlayan bir tutum benimsemelidir." ifadesini kullandı.

ABD'den Çin'e yüzde 104 ek gümrük vergisi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Çin'e yönelik yüzde 104 oranındaki tarifelerin bu gece yarısı yürürlüğe gireceğini belirtti.

Trump, Pekin'e kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu. ABD, geri adım atmayan Çin'in vergisini artırma kararı aldı. Beyaz Saray, Çin menşeli ürünlere yüzde 104 oranında ek gümrük vergisinin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kararın yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Trump, misillemeleri nedeniyle Çin'i yüzde 50 ek tarife uygulamakla tehdit etmişti

ABD Başkanı Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

Bu kapsamda, ABD'nin Çin'den ithalatına yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü.

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Trump da buna karşılık Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, daha önce 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle de Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, 4 Mart ise Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 20'ye yükseltmişti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin Çin'den ithalatına uygulamayı planladığı tarife oranı yüzde 104'e ulaşıyor.



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