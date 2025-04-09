Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump tarifelerden günde yaklaşık 2 milyar dolar gelir sağladıklarını duyurdu

Trump tarifelerden günde yaklaşık 2 milyar dolar gelir sağladıklarını duyurdu

09:259/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump, uygulamaya koydukları tarifelerden günlük neredeyse 2 milyar dolar gelir elde ettiklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, uygulamaya koydukları tarifelerden günlük neredeyse 2 milyar dolar gelir elde ettiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, uygulamaya koydukları tarifelerden günlük neredeyse 2 milyar dolar gelir elde ettiklerini söyledi.

Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, 2 Nisan'da açıkladığı karşılıklı tarifelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Özel ticaret anlaşmaları" şeklinde nitelendirdiği karşılıklı tarifelerden günlük yaklaşık 2 milyar dolar gelir sağladıklarını belirten Trump, bu konuda "çok iyi iş çıkardıklarını" ifade etti.


Trump, "Şu anda Japonya bir anlaşma yapmak için buraya uçuyor, Güney Kore anlaşma yapmak için buraya geliyor ve diğerleri de aynı şekilde." diye konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tarifelerin açıklandığı 2 Nisan'dan bu yana 70'e yakın ülkenin müzakerelere başlamak için Trump'a ulaştığını belirtmiş, "Ülkeler adil olmayan ticaret uygulamalarını düzeltmek ve pazarlarını ülkemize serbestçe açmak için adeta birbirleriyle yarışıyor." ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca Leavitt, Trump'ın ABD ile anlaşma yapmak isteyen her ülkeye özel olarak hazırlanmış ticaret anlaşmaları yapılması talimatı verdiğini aktarmıştı.



#ABD
#ABD Başkanı Donald Trump
#Dolar
#karşılıklı tarife
#tarife
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 250 bin sosyal konut E Devlet başvurusu ne zaman? 81 ile genelge gitti yer belirleme çalışmaları başlatıldı konutlar nüfusa göre inşa edilecek