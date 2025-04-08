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ABD Borsası yükselişle açıldı

ABD Borsası yükselişle açıldı

16:408/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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ABD borsaları yüzde 3'lük bir artış ile açıldı.
ABD borsaları yüzde 3'lük bir artış ile açıldı.

Dow Jones Sanayi Endeksi, 1.090 puan ya da %2,8 artış gösterdi. S&P 500 endeksi %2,8, Nasdaq Bileşik Endeksi ise %3,3 oranında yükseldi.

Trump, Salı günü Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Güney Kore'nin geçici devlet başkanıyla “harika bir görüşme” gerçekleştirdiğini ve Çin’in de “bir anlaşma yapmak için çok istekli” olduğunu belirtti.


İyi anlaşmalar yapabiliriz

Bu açıklamadan önce, Hazine Bakanı Scott Bessent, Salı günü CNBC’ye verdiği demeçte yaklaşık 70 ülkenin ABD’ye gümrük tarifeleri konusunda müzakere talebiyle yaklaştığını söyledi. “Eğer sağlam teklifler sunarlarsa, iyi anlaşmalar yapabiliriz” diyen Bessent, “Ve bu anlaşmalarda bazı tarifelerin yürürlükte kalması da söz konusu olabilir” ifadelerini kullandı.


Bu gelişmeler, üç günlük sert düşüş ve aşırı oynaklığın ardından geldi. Pazartesi günü, ABD piyasalarında son 18 yılın en yüksek işlem hacmi gerçekleşti: yaklaşık 29 milyar hisse el değiştirdi. 30 şirketten oluşan Dow Jones, gün içinde bir ara 1.700 puandan fazla düştü. Gün içi dalgalanma 2.595 puana kadar ulaştı. Gün sonunda endeks 349 puan (%0,9) düşüşle kapandı.





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