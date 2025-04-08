Piyasalarda gün ortası

Dün günü 9.407,17 puandan kapanan BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda yaşanan sert satışların ardından toparlama eğilimi sergileyerek 146,08 puan ve yüzde 1,55 artışla 9.553,24 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,39 puan ve yüzde 0,41 yükselişle 9.445,56 puana yükseldi. Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.419,28, en yüksek 9.562,24 puanı gördü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 76'sı yükselirken, 25'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Tekfen Holding ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.