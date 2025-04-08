Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kazanarak 9.445,56 puana yükseldi.
Dün günü 9.407,17 puandan kapanan BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda yaşanan sert satışların ardından toparlama eğilimi sergileyerek 146,08 puan ve yüzde 1,55 artışla 9.553,24 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,39 puan ve yüzde 0,41 yükselişle 9.445,56 puana yükseldi. Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.419,28, en yüksek 9.562,24 puanı gördü.
Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,90, teknoloji endeksi yüzde 0,63, ve mali endeks yüzde 0,32 yükseldi.
Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 76'sı yükselirken, 25'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Tekfen Holding ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.
Altının ons fiyatı 3 bin 7 dolar
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2750 ve dolar/yen paritesi 147,2 düzeyinde bulunuyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,0110 liradan, avro 41,5530 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 yükselişle 3 bin 7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 düşüşle 64,1 dolardan işlem görüyor.