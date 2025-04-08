Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Irak Kalkınma Fonu (IKF), Bağdat'ta imzaladıkları mutabakat zaptıyla yeşil enerji, altyapı, lojistik, tarım teknolojileri gibi birçok stratejik sektörde ortak projelere imza atacak. İlk somut sonuçların 2025 yılı içinde alınması hedefleniyor.
Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Irak Kalkınma Fonu (IKF), Bağdat'ta imzaladıkları mutabakat zaptıyla iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini resmen başlattı.
Söz konusu mutabakat zaptını Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut ile Irak Kalkınma Fonu Başkanı Muhammed en-Neccar imzaladı.
Ermut, yüzyıllara dayanan bu dostluk sayesinde karşılıklı güven ve dayanışmanın pekiştiğini, sadece komşulukla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda ortak hedefler etrafında kenetlenen bir kardeşliğe dönüştüğünü söyledi.
"Mutabakat zaptı çalışma konusundaki ortak kararlılığımızı ortaya koyuyor"
"Bu mutabakat zaptı, Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğini sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de ileriye taşıyacak güçlü bir adımdır." ifadesini kullanan Ermut, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ermut, bu sürecin hem Türkiye'de hem de Irak'ta kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kalkınmayı destekleyeceğine inandığını aktararak, aynı zamanda bu işbirliğinin bölgesel ekonomik istikrarı güçlendireceğini ve iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştireceğini dile getirdi.
"İlk defa ticari ilişkilerden öte uzun vadeli stratejik projelere imza atıyoruz"
Irak Kalkınma Fonu Başkanı Neccar da Türkiye'den gelen TVF heyetinin Bağdat'ta bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, bunun sadece Kalkınma Yolu Projesi için değil diğer tüm projeler, ortaklıklar ve ilişkiler açısından son derece önemli bir adım olduğunu söyledi.
TVF ile IKF arasında imzalanan zapt hangi alanları kapsıyor?
- Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Irak Kalkınma Fonu (IKF) arasında imzalanan mutabakat zaptı, ikili iş birliğini güçlendirmeyi, bölgesel ve küresel ölçekte etkili ortaklıkların temelini atmayı amaçlıyor.
- Bu kapsamda projelerin geliştirilmesi, finanse edilmesi ve hayata geçirilmesi için yapılandırılmış bir işbirliği mekanizması doğrultusunda birlikte çalışılacak.
- Söz konusu ortak çabanın ilk somut sonuçlarının 2025 yılı içerisinde ortaya konması hedefleniyor.
- Bu zaptla stratejik öneme sahip bazı kilit sektörlerde yenilikçi yatırımlar konusunda da ortak taahhütler hayata geçirilecek.
- Bunlar, yenilenebilir ve yeşil enerji teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, altyapı ve üstyapı yatırımları, ulaştırma ve lojistik, otomotiv, tarım teknolojileri ve gıda üretimi, fintek ve finansal hizmetler kapsıyor.
- İşbirliği, bu yatırım alanlarının dışında, bilgi ve uzmanlık paylaşımı, teknoloji transferi, stratejik kaynak tahsisinin harekete geçirilmesi konularını da içeriyor.
İşbirliğinin her iki ülkede sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemesi öngörülürken bölgesel ekonomik istikrarla birlikte büyümenin güçlendirilmesi, stratejik ve köklü bağların derinleştirilmesi de hedefler arasında yer alıyor.