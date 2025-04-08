"Türkiye Varlık Fonu olarak, Irak Kalkınma Fonu ile birlikte projelerin geliştirilmesi, finanse edilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda yoğun bir iş birliği içerisinde olacağız. Bu mutabakat zaptı, özellikle bazı stratejik sektörlerde birlikte çalışma konusundaki ortak kararlılığımızı net şekilde ortaya koyuyor. Yenilenebilir ve yeşil enerjiden bilgi ve iletişim teknolojilerine, altyapı ve üstyapı yatırımlarından ulaştırma ve lojistiğe, otomotivden tarım teknolojileri ve gıda üretimine, finansal hizmetlerden fintek uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede işbirliği hedefliyoruz. Yatırımların ötesinde, bilgi paylaşımı, teknoloji transferi ve kaynakların birlikte kullanımı gibi konularda yakın bir işbirliği içinde olacağız. Bu da ortak projelerimizin daha geniş ve kalıcı bir etki yaratmasını sağlayacak"