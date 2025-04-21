Piyasalarda Trump ve Fed krizi : New York borsası haftaya düşüşle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,79 azalışla 38.831,89 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1 düşüşle 5.230,04 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,41 kayıpla 16.057,11 puana indi. Pay piyasalarında görülen sert düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump’ın izlediği korumacı ticaret politikasının yarattığı belirsizliklerin ve Fed’in bağımsızlığına dair artan endişelerin etkili olduğu değerlendiriliyor.





Trump’ın Powell’a yönelik eleştirileri piyasaları sarstı

Geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ı faiz indiriminde geç kalmakla suçlayan Trump, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusunda kaygıları artırmıştı. Trump’ın, faiz oranlarının düşürülmesi yönünde ısrarlı çağrılarına rağmen Fed yetkilileri, ticaret tarifelerinin yarattığı belirsizlikler nedeniyle temkinli davranacaklarını belirtmişti. Bu gerilim, yatırımcı güvenini zedelerken, piyasaların yönünü de negatif etkiledi.





Powell’ın görevden alınması iddiası gündemde

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett’in, Trump ve ekibinin Powell’ı görevden almanın bir seçenek olup olmadığını değerlendirdiğine dair açıklamaları da piyasalarda yankı buldu. Trump’ın doğrudan Powell’ı hedef alan söylemleri, ABD varlıklarına yönelik yatırımcı güveninin daha da zedelenmesine yol açtı. Bu atmosferde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,38'e yükselirken, dolar endeksi yüzde 1'in üzerinde düşüşle 98,1 seviyesine geriledi.





Ticaret savaşları gündemdeki yerini koruyor

Öte yandan Çin ile ABD arasındaki ticaret gerilimi de gündemdeki sıcaklığını koruyor. Pekin yönetimi, ABD’nin tarifeler kapsamında ülkelerle yaptığı müzakerelerde Çin’e karşı ticaret sınırlamaları için baskı yaptığını belirterek Washington’a tepki gösterdi. Bu gelişmeler, tarifelere ilişkin endişeleri gündemde tutarken, analistler müzakerelere dair haber akışının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini ifade ediyor.





Gözler IMF ve Dünya Bankası toplantılarında

Bu hafta ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleştirilecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları, yatırımcılar için önemli bir gündem maddesi olacak. Toplantılardan çıkacak mesajların, küresel ekonomi politikalarına yönelik beklentiler açısından belirleyici olması bekleniyor. Bunun yanında Tesla, IBM, Alphabet gibi büyük teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançolar ile makroekonomik veri takvimi de piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.











