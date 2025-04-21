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Dünya Ekonomik Forumu kurucusu Klaus Schwab istifa etti

Dünya Ekonomik Forumu kurucusu Klaus Schwab istifa etti

14:3021/04/2025, Pazartesi
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WEF’in kuralları ve yönetmelikleri gereğince, yönetim kurulu oy birliğiyle Başkan Yardımcısı Peter Brabeck-Lemanthe’nin geçici başkan olarak atandığını kamuoyuna duyurdu.
WEF’in kuralları ve yönetmelikleri gereğince, yönetim kurulu oy birliğiyle Başkan Yardımcısı Peter Brabeck-Lemanthe’nin geçici başkan olarak atandığını kamuoyuna duyurdu.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), bugün yayınladığı bildiride yönetim kurulu başkanı ve WEF kurucusu Klaus Schwab'ın istifa ettiğini açıkladı.

Gelecek başkanın seçimi için arama komitesinin kurulduğunu belirten WEF Yönetim Kurulu, kurucusu ve başkanı Klaus Schwab’ın 55 yıl boyunca foruma aralıksız liderlik yaptığı için minnettarlığını dile getirdi.


Klaus Schwab kimdir?

Klaus Shwab 30 Mart 1938’te Almanya’nın Ravensburg şehrinde doğdu. Makine mühendisi, ekonomist ve yazar olan Schwab, 1971 yılında Avrupa Yönetim Forumu’nu kurdu. 1987 yılında ise forumun adı Dünya Ekonomik Forumu olarak değiştirildi. Klaus Shwab forum kurulduğundan bugüne kadar forumun yönetim kurulu başkanlığını görevindeydi.



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