Dünya Ekonomik Forumu kurucusu Klaus Schwab istifa etti

Gelecek başkanın seçimi için arama komitesinin kurulduğunu belirten WEF Yönetim Kurulu, kurucusu ve başkanı Klaus Schwab’ın 55 yıl boyunca foruma aralıksız liderlik yaptığı için minnettarlığını dile getirdi.

Klaus Shwab 30 Mart 1938’te Almanya’nın Ravensburg şehrinde doğdu. Makine mühendisi, ekonomist ve yazar olan Schwab, 1971 yılında Avrupa Yönetim Forumu’nu kurdu. 1987 yılında ise forumun adı Dünya Ekonomik Forumu olarak değiştirildi. Klaus Shwab forum kurulduğundan bugüne kadar forumun yönetim kurulu başkanlığını görevindeydi.