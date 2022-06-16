​​TRT Balkan Dijital Haber Platformu yayına başladı.

Uluslararası yayın kuruluşlarıyla Türkiye’nin sesini dünyaya duyurulmasını hedefleyen TRT; TRT World, TRT Arapça, TRT Russian, TRT Deutsch ve geçtiğimiz ay yayın hayatına başlayan TRT Français’dan sonra Balkanların nabzını tutmayı hedefleyen TRT Balkan’ı hayata geçirdi.

Makedonca, Arnavutça ve BHS (Boşnakça, Hırvatça, Sırpça) dillerinde yayın yapacak TRT Balkan dijital haber platformunun tanıtımı, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ev sahipliğinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Yönetimi, üst düzey yabancı misyon temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Bölgesel dilleri konuşan 30 milyonu aşkın bir kitleye hitap edecek olan TRT Balkan’ın, bölge bazında lider bir dijital haber kaynağı olma hedefinin vurgulandığı etkinlikte TRT’nin uluslararası vizyonunun altı çizildi.

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“TRT Balkan topluma, vicdanları harekete geçiren bir ses olacak”

Törenin açılış konuşmasını yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, katılımcı, tarafsız ve çok sesli haberciliğin kaynağı olacağını vurguladı, “TRT Balkan, insanlığın vicdanıyla bütünleşen söylemleri kamuoyuyla paylaşarak, birbirinden farklı kimlik ve kültürlerin, ortak ahlaki ve vicdani değerlerde buluşmasına vesile olacak. Kanlı savaşların ve çatışmaların yaşandığı Balkanlarda; uluslararası ve yerel topluma, vicdanları harekete geçiren bir ses olma yolunda ilerleyecek.”

TRT Genel Müdürü Sobacı dünyanın pek çok bölgesinde farklı dillerde gerçekleştirdikleri platformlara, TRT Balkan'ı da eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti, "Balkanlar'da, medya rekabeti oldukça çetrefilli bir yapıda. Üstelik kara propaganda faaliyetlerinin belirgin şekilde hissedildiği, kanlı terör örgütü FETÖ gibi yapıların etki alanı oluşturmaya çalıştığı bir zemin söz konusu. Belli başlı medya kuruluşlarının yanlı haber ve içerik ürettiği, bölge halkını dezenformasyonla etki altında tutmaya çalıştığı bölgede, çok dilli bir dijital haber platformunu kurarak bu düzene itiraz ediyoruz."

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“TRT Balkan, Balkan coğrafyasının güçlü sesi olacak”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Balkan'a uzun soluklu ve başarılı bir yayın hayatı dileyerek, "Ben inanıyorum ki TRT Balkan da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin uluslararası alanda yürüttüğü adalet mücadelesinde önemli bir rol üstlenecek ve bu adalet mücadelesinin Balkan coğrafyasında taşıyıcı unsurlarından biri olacak ve yine inanıyorum ki TRT Balkan, Balkan coğrafyasının uluslararası alandaki güçlü sesi olacak” dedi.

TRT Balkan'ın, bölge gerçeklerini dış güçlerin değil bölge aktörlerinin ağzından, gözünden bütün dünyaya aktaracağını ifade eden Altun, "TRT Balkan, bölgenin etnik, dini, kültürel zenginliğini yansıtacak. TRT Balkan, insan odaklı yayın çizgisiyle bölgesel ve küresel barışa ve istikrara katkı sağlayacak. Elbette TRT Balkan, ülkemizin tezlerini, ülkemizin mücadelesini, hakikat arayışını Balkan coğrafyasına en doğru şekilde, en yetkin şekilde anlatacak, aktaracak" değerlendirmesinde bulundu.

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“TRT Balkan’a uzun, verimli, kesintisiz ömür diliyorum”

Törene katılım gösteren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye ve Balkanlar'ın ortak mirasını, medya ve eğitimle geleceğe taşımanın, ülkü ve ideallerin en ulvisi olduğunu vurgulayarak, "Balkanlar'daki Türk ve Müslüman kardeşlerimizle eğitim kurumlarımız ve TRT Balkan sayesinde, bütün bağlarımızı daha da pekiştireceğiz" dedi.

Şentop, başta TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı olmak üzere, TRT Balkan'ı yayın hayatına hazırlayan bütün TRT çalışanlarına şükranlarını sunduğunu söyleyerek, "Dünyada ve ülkemizde meydana gelen olayları doğru, hızlı ve tarafsız olarak ulaştıran TRT camiasını tebrik ediyor, çalışmalarının aynı minval üzere devam etmesini diliyorum. Yapılması planlanan bütün programların Anadolu ve Rumeli coğrafyasının güzel insanlarını bahtiyar edeceğine inanıyorum. TRT Balkan'a uzun, hayırlı, verimli ve kesintisiz bir ömür diliyorum" dedi.

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“TRT Balkan ile de kültürün birleştirici gücünü hep beraber deneyimleyeceğiz”

Uluslararası Yayınlardan sorumlu TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi de TRT Balkan’ın birleştirici bir unsur olduğunu belirterek, “TRT ailesinin son üyesi TRT Balkan’ın yayın hayatına başlaması ile 30 milyonu aşkın bir kitleye ulaşmayı hedefliyoruz. Çok güçlü ve köklü tarihsel bağlarımızın olduğu Balkan coğrafyasına benzersiz içerikler sunmanın yanı sıra Türkiye ve Balkan coğrafyası arasında süregelen kültür alışverişini kuvvetlendirmek, bölge halkını sadece birbirlerine değil dünyaya da tanıtmak amacı ile yola çıktık. Diğer dijital mecralarımıza ilişkin aldığımız olumlu geri dönüşler, bize doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Eminiz ki TRT Balkan ile de kültürün birleştirici gücünü tekrardan hep beraber deneyimleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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TRT Balkan Tanıtım Filmi linki: https://wetransfer.com/downloa...