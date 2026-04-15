TRT'den bomba dizi geliyor: Dev isimler kadroda yer alıyor

TRT’nin dijital yayın platformu Tabii için hazırlanan Operasyon Alesta, Türkiye’nin denizlerdeki askerî kapasitesini ve özel görev operasyonlarını ekrana taşımaya hazırlanıyor. Üs Yapım imzası taşıyan proje, teknik prodüksiyonu ve güçlü kadrosuyla 2026 yılının en çok konuşulan yerli dizileri arasında gösteriliyor.

Operasyon Alesta ne zaman yayınlanacak?

Yapıma ilişkin son bilgiler, okuma provalarının Nisan 2026 itibarıyla başlayacağını gösteriyor. Ancak TRT ya da Tabii tarafından kesin yayın tarihi henüz duyurulmadı. Bu nedenle dizinin izleyiciyle ne zaman buluşacağına ilişkin beklenti sürüyor.

Konusu ne anlatıyor?

Dizinin merkezinde, Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan SAT komandoları bulunuyor. Senaryoda; yüksek risk taşıyan deniz operasyonları, stratejik görevler, uluslararası deniz hukuku çerçevesinde gelişen krizler ve terörle mücadele başlıkları işleniyor. Operasyon sahnelerinin kurgu ile gerçek unsurları bir araya getireceği ifade ediliyor.

Operasyon Alesta oyuncuları

Dizinin kadrosunda; Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Gamze Özçelik, Aslıhan Güner, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu, Kayhan Açıkgöz gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.



